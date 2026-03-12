3児の母・川崎希、0歳次女＆愛猫の寝転びショット公開「ご満悦の表情で可愛い」「眼福すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/12】タレントの川崎希が3月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女と愛猫の2ショットを公開した。
【写真】38歳3児のママタレ「ご満悦の表情で可愛い」0歳次女＆愛猫の眼福ショット
川崎は「なかよし」とハートの絵文字を3つ添え、次女と猫の写真を投稿。シーツの上で寝転び、片手を上に伸ばして笑みを浮かべる次女と、気持ちよさそうに目を閉じた猫が寄り添う仲睦まじい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「最高の癒し」「反則級の可愛さ」「眼福すぎる」「ご満悦の表情で可愛い」「ずっと見てられる」「本当に仲良しでほっこり」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳3児のママタレ「ご満悦の表情で可愛い」0歳次女＆愛猫の眼福ショット
◆川崎希、次女と愛猫の仲良しショット披露
川崎は「なかよし」とハートの絵文字を3つ添え、次女と猫の写真を投稿。シーツの上で寝転び、片手を上に伸ばして笑みを浮かべる次女と、気持ちよさそうに目を閉じた猫が寄り添う仲睦まじい姿が収められている。
◆川崎希の投稿に「最高の癒し」の声
この投稿に、ファンからは「最高の癒し」「反則級の可愛さ」「眼福すぎる」「ご満悦の表情で可愛い」「ずっと見てられる」「本当に仲良しでほっこり」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】