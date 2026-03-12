人気料理研究家・みきママが１２日に自身のインスタグラムを更新。管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができなかったこと明かした。

「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出したみきママ。

「私、今年の管理栄養士国家試験の受験資格を得ることができませんでした」と報告し、その理由を「これまで４年間、勉強をしてきたのにも関わらず、国家試験を受けるために必要な実習の日数が足りなくなってしまいました」と説明した。

また、「本当にばかです。当日はせっかく勉強したので国家試験を受けるだけ受けに行き、自己採点をしたら合格点を超えていました。もう本当につらくて人生で一番泣きました。悔しくてたまりませんでした」と、当時の心境を吐露。それでも、「今はやっと切り替えることができました。もっと深く勉強するための時間をもらったと思っています。このプラス１年を知識を深めるための一年にして、来年絶対に合格をつかみ取りたいと思います」と、現在は前向きな気持ちで来年の合格を目指している。

この投稿には「読んでるだけで、娘や自分の受験を思い出し震えて涙が出ました」「前を見て頑張るみきママは本当本当すごい」「私もがんばろうって思えます！」「悔しいけど絶対次に繋がります！！」「必ず力になる一年です」「再チャレンジを心から応援しています！！」「来年、きっと素晴らしい報告が聞けると信じています」などのコメントが寄せられている。