お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が１２日、東京カルチャーカルチャーで行われた「ＴＢＳドキュメンタリー映画祭２０２６」（１３日〜４月１０日まで、全国６都市）開幕宣言イベントにフリーアナウンサーの小川彩佳と登壇した。

チェアマンを務める太田は「助けてー！」と、“らしさ全開”で登場。小川アナは「私が助けてほしい…」と困惑しながらも笑顔を見せた。太田は司会を務めた若林有子アナウンサーをロックオン。昨年、同イベントの司会を務めた良原安美アナウンサーが退社したことを例に挙げ「どんどんＴＢＳの局アナがやめてく。特にサンジャポのアシスタントは確実にやめていくということで、若林さんにはぜひ（局に）残ってほしい」と話すと、若林アナは「歴代のアナウンサーがやめてるので、いろいろ聞かれるんです。ＴＢＳ、働きやすい会社です」と笑顔で語り、会場の笑いを誘った。

ＴＢＳの報道・ドキュメンタリー制作陣が手がける作品を上映する映画祭の開幕イベント。ＴＢＳ系衆院選特番「選挙の日２０２６」や「サンデージャポン」など、報道や社会問題への発言でも知られる太田が「リーダーに見てほしい作品」や「互いを撮るならどんなドキュメンタリーにするか」などをテーマにトークセッションを展開した。