ダチョウ倶楽部・肥後克広、“妻役”俳優と2ショット「素敵なご夫婦」「婿殿をよろしくお願いします」
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）の公式インスタグラムが11日に更新され、主人公・菜帆（松本）の両親を演じたダチョウ倶楽部・肥後克広と俳優・赤間麻里子のクランクアップショットが公開された。
【写真】「婿殿をよろしくお願いします」笑顔の“夫婦”ショットが披露された肥後克広＆赤間麻里子
「辛島家を優しく包み込んでくれたお二人」との紹介通り、公開された写真では、大きな花束を抱えた二人が本当の夫婦のようなリラックスした笑顔を見せている。
この投稿にドラマファンからは「楽しくて暖かい素敵な夫婦で癒されます」「すごく良いご両親ですね 理想の家族です」「素敵なご夫婦ありがとうございました」「肥後さんと赤間さんだからこそこの幸せな家族なんだろうなと」「婿殿をよろしくお願いします」「晴流くんをお迎えしたシーンが大好きすぎて、何度もリピートしました」「ハルとナホの結婚式の時はお父さん絶対大号泣するよね」などのコメントが寄せられている。
同作は、伊野尾演じる“AIだけが親友の変わり者イケメン”晴流と、松本演じる“仕事に夢中な堅実女子”菜帆が繰り広げるズレきゅんラブコメディー。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、晴流の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていくが…。ライバル会社に勤めていることが発覚。スムーズにはいかない2人の恋模様を描く。
【写真】「婿殿をよろしくお願いします」笑顔の“夫婦”ショットが披露された肥後克広＆赤間麻里子
「辛島家を優しく包み込んでくれたお二人」との紹介通り、公開された写真では、大きな花束を抱えた二人が本当の夫婦のようなリラックスした笑顔を見せている。
同作は、伊野尾演じる“AIだけが親友の変わり者イケメン”晴流と、松本演じる“仕事に夢中な堅実女子”菜帆が繰り広げるズレきゅんラブコメディー。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、晴流の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていくが…。ライバル会社に勤めていることが発覚。スムーズにはいかない2人の恋模様を描く。