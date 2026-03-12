乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が12日、自身のSNSを更新。第1子出産を報告した。

昨年12月に結婚と妊娠を公表していた松村。インスタグラムで「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と明かした。花瓶に生けた花の写真を添え、「小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と喜び。「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」と記し、直筆の署名とりんごマークを添えた。

乃木坂46の卒業生では、畠中清羅が19年に第1子、21年に第2子の出産を報告。衛藤美彩は19年にプロ野球・西武の源田壮亮内野手との結婚を報告し、22年1月に第1子、23年に第2子を出産した。芸能界を引退し、現在は心理カウンセラーとして活動する中元日芽香さんも昨年11月に第1子出産を報告した。ママになった卒業生はいずれも1期生だ。

SNSには「まっつんもママかー。年月の流れを感じるね」「ままりんご爆誕おめでとうー！」「1期生のさゆりんごがママに…時が経つの早すぎて泣ける」といったファンの声が書き込まれていた。