グーグルは、Google Playにおけるゲーム向けの新機能や有料タイトルの拡充を発表した。

有料ゲームが試遊できる「ゲーム トライアル」

有料ゲームが一定時間無料でプレイできる「ゲーム トライアル」機能が提供される。試遊時のデータは購入時に引き継がれるため、続きからプレイできる。一部のモバイル向けゲームから順次提供され、PC版Google Play Gamesにも今後対応する予定。

1度の購入でモバイル・パソコンの両方で遊べるように

同じゲームタイトルのモバイル版とパソコン版を両方「1回の購入で、どこでもプレイ」できる仕組みが導入される。これにより、従来ではデバイスごとにゲームを購入する必要があったが、一度の購入でモバイルとパソコンの両方でプレイできるようになる。対象タイトルは、『Reigns』シリーズ、『OTTTD』、『Dungeon Clawler』など。

AIがゲーム攻略をサポート

昨年に発表された「Google Play Games Sidekick」機能が、本日より提供される。同機能は、AIで生成された「攻略のヒント」や関連情報をオーバーレイで表示することで、ゲームを中断せずに確認できる機能。対象の有料タイトルは、公式サイトで確認できる。

パソコン最適化タイトルが探しやすく、ゲームも拡充

このほか、Google Playストアのゲームタブの中に「PC」セクションが用意され、Windowsパソコンに最適化されたタイトルを見つけやすくなる。ゲームタイトルを「ほしいものリスト」に入れておけば、セールの通知を受けられるという。また、インディーゲームを含め、有料タイトルの拡充が進められる。今後数カ月で、『Moonlight Peaks』、『Sledding Game』、『Low-Budget Repairs』などが登場する予定。