昭和6年から続く静岡・熱海の中華料理屋は、かつて文豪も通って愛した名店だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海の中華料理店『味の幸華』です。

時代を超えて愛される味を堪能！

観光客で賑わう駅前や表通りから路地へ入ると、街の歴史と共に歩んできた名店が潜んでいる。

『味の幸華』は昭和6年創業とかなりの老舗。ここを愛したのが坂口安吾で、自身の著書の中でも触れているほど。彼のお気に入りが「五目そば」。

『味の幸華』五目そば1400円

『味の幸華』五目そば 1400円 各種野菜とエビやカニ、さらに豚肉もと具材たっぷりで半熟ポーチドエッグものる

店内に飾られている昭和30年代のメニューにもその文字はあり、当時の価格が150円。現在の価値にすると3千円から4千円らしいので、かなり上等なラーメンということがわかる。具材の滋味がにじんだスープに、麺も自家製。令和の今も全く色褪せてない上品な味わいだ。

［店名］『味の幸華』

［住所］静岡県熱海市渚町12-11

［電話］0557-81-3901

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時半〜20時（19時LO）

［休日］火

［交通］JR熱海駅から徒歩13分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

