“日本を代表する企業”がJリーグのトップパートナーに！ ４月から契約開始、全国のJクラブと連携へ
Jリーグは３月12日、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の連結子会社である株式会社三菱UFJ銀行と、トップパートナー契約を締結したと発表した。
この契約は2026年４月から開始。あわせて締結が発表されたJリーグオールスターのプラチナパートナー契約は2026年３月より開始となる。
Jリーグは、百年構想リーグに加え、2026-27シーズン以降に関しても両者の関係性をさらに強化していくとしたうえで、今回の契約締結の背景を説明。Jリーグが掲げる２つの成長テーマと、MUFGのパーパス（存在意義）との共感があったという。
Jリーグは「60クラブが、それぞれの地域で輝く」、「トップ層が、ナショナル（グローバル）コンテンツとして輝く」というテーマを掲げ、世界水準のリーグを目ざし、様々な改革を推進している。
一方、「世界が進むチカラになる。」というパーパスを掲げるMUFGは、Jリーグの理念と戦略に共感。Jリーグとともに経済的価値の創出、そしてスポーツの力を活用した社会的価値の創出を目ざし、今回のパートナーシップ契約締結を決定した。
主な取り組み内容として、全国の各地域における三菱UFJ銀行拠点とJクラブの連携が挙げられる。地場産業や地域物産情報の発信、ビジネス交流会や経営者向けセミナーの開催、スタジアム開発を含む地域プロジェクトでの協働などを通じ、地域での取り組みを推進する。
また、金融サービスを通じたDXの推進や、地域資金還流の仕組みづくりも進める。金融サービスにおけるJリーグとの連携や、地域を応援する気持ちを後押しする金融の仕組みの普及を目ざす。
さらに、社会貢献・社会課題解決事業やサステナビリティ活動における協働も行なう。地域の振興に繋がる各種施策のほか、金融経済教育の提供、気候変動に対する取り組みの支援、次世代のためのスポーツ環境や機会づくりなど、社会的価値の創造を推進していく。
Jリーグチェアマン野々村芳和氏のコメントは以下のとおり。
「この度、日本を代表する企業のひとつである三菱UFJ銀行様との新たなパートナーシップを発表できることを大変嬉しく思います。30年以上にわたり地域に根差したクラブづくりを進めてきたJリーグにとって、全国に拠点を持つ三菱UFJ銀行様と共に地域社会の発展に取り組めることは、非常に大きな意義があります。
各地域におけるJクラブとの連携や、三菱UFJ銀行様のネットワークを活用した新たな取り組みなどを通じ、Jリーグ・Jクラブが地域で果たす役割をさらに広げるとともに、世界水準のリーグを目指す取り組みを一層前進させていきたいと考えています」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
