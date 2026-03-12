¥¢¥à¥í¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¤Ø¡£¡¡¥¬¥ó¥À¥à¡ßJRÅìÆüËÜ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼³«ºÅ¡Ú3¡¿23¡Á6¡¿9¡Û
JRÅìÆüËÜ¤È¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡£2026Ç¯3·î23Æü¡Á6·î9Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¡ÖJRÅìÆüËÜ ¿·³ã¡¦¾±Æâ µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º ¥¨¥¥¿¥°¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼ ¡Á¾¡Íø¤Î±É¸÷¤ò¡¢·¯¤Ë¡ª¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀìÍÑ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÀßÃÖ²Õ½ê°ìÍ÷¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥¤¥á¡¼¥¸
¿·³ã¸©´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹Û©¤¯¡½¡½
¡Ö¸«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¡ª·¯¤¿¤Á¤Î¿·³ã¡¦¾±Æâ¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤ä¤é¤ò¡ª¡×
±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤Ê¤É¤Î¼óÅÔ·÷¥¨¥ê¥¢4¤«½ê¡Ê3±Ø¡Ü1»ÜÀß¡Ë¤È¡¢¿·³ã¡¦¾±Æâ¥¨¥ê¥¢18¤«½ê¡Ê15±Ø¡ÜÎó¼Ö3¼Ö¼ï¡Ë¤Î·×22¤«½ê¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ø¥¹¥¿¥ó¥×¥¢¥×¥ê¡Ö¥¨¥¥¿¥°¡×¤ò»È¤¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·ÆÃÅµ¥¹¥¿¥ó¥×¤ä¾ÞÉÊ¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
±Ø¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ä¼Ô¤Ï
ÆÃÅµ¤ä¾ÞÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤È¡¢³ÍÆÀ¾ò·ï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×£²¸Ä¾Þ¡Û
¾ò·ï¡§¼óÅÔ·÷¥¨¥ê¥¢1²Õ½ê¤È¿·³ã¡¦¾±Æâ¥¨¥ê¥¢¤Î±Ø1²Õ½ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×³ÍÆÀ¤È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅú¢¨³¤Î¤¡¢±ÛÇµ Shu¡öKura¡¢SL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¤Ï½ü¤¯
ÆÃÅµ¡§ÆÃÅµ¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¡õ¥é¥é¥¡¡¦¥¹¥ó¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥ì¥×¥ê¥«¡ÊB2¥µ¥¤¥º¡Ë¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö±Ø¤¿¤Ó¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¿·³ã¡×¡ÊJR¿·³ã±Ø¡Ë¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×£³¸Ä¾Þ¡Û
¾ò·ï¡§¿·³ã¡¦¾±Æâ¥¨¥ê¥¢¤Î±Ø2¥«½ê¤ÈÎó¼Ö£±¼Ö¼ï¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ
ÆÃÅµ¡§ÆÃÅµ¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê¥«¥ß¡¼¥æ¡¦¥Ó¥À¥ó¡õ¥Õ¥©¥¦¡¦¥à¥é¥µ¥á¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä¾Þ¡Û
¾ò·ï¡§¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀßÃÖ¸Ä½ê¤«¤é5¤«½ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ
ÆÃÅµ¡§ÆÃÅµ¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê¥¸¥å¥É¡¼¡¦¥¢¡¼¥·¥¿¡õ¥Ï¥Þ¡¼¥ó¡¦¥«¡¼¥ó¡Ë¡£
¾ò·ï¡§¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀßÃÖ¸Ä½ê¤«¤é10¤«½ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ
ÆÃÅµ¡§ÆÃÅµ¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê¥·¥ã¥¢¡¦¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë¡õ¥¯¥§¥¹¡¦¥Ñ¥é¥ä¡Ë
¡Ú¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¾Þ¡Û
¾ò·ï¡§Á´22¤«½ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò³ÍÆÀ
ÆÃÅµ¡§ÆÃÅµ¥¹¥¿¥ó¥×¡Ê¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¡õ¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¡Ë¡¢ÃêÁª¤Ç100¿Í¤Ë¡Ö¿·³ã¼¿´ïÆÃÀ½¥Ó¡¼¥à¥µ¡¼¥Ù¥ëÉ÷È¤¡õÈ¤ÃÖ¤¡×¡ÖÆÃÀ½BOXÆþ¤ê¿·³ãÊÆ2¹ç¥¥å¡¼¥Ö¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÚW¥Á¥ã¥ó¥¹´ë²è¡Û
¾ò·ï¡§³Æ¾Þ¤òÃ£À®¤´¤È¤Ë¡Ö¥¨¥¥¿¥°¡×¥¢¥×¥ê¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëURL¤ÎJRE POINT WEB¥µ¥¤¥È¤è¤ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï1¿Í1²ó¸Â¤ê¡Ë
ÆÃÅµ¡§ÃêÁª¤Ç1000¿Í¤Ë¡ÖJRE POINT¡×500¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¨¥¥¿¥°ÀßÃÖ¸Ä½ê¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¥¨¥ê¥¢¤¬Åìµþ±Ø¡¢¾åÌî±Ø¡¢ÂçµÜ±Ø¤È¶äºÂ¡¦¿·³ã¾ðÊó´Û THE NIIGATA¡£
¿·³ã¡¦¾±Æâ¥¨¥ê¥¢¤¬±ºº´±Ø¡¢±Û¸åÅòÂô±Ø¡¢¾®¹ñ±Ø¡¢Çðºê±Ø¡¢¼òÅÄ±Ø¡¢¿·È¯ÅÄ±Ø¡¢¾å±ÛÌ¯¹â±Ø¡¢±í»°¾ò±Ø¡¢Äá²¬±Ø¡¢½½ÆüÄ®±Ø¡¢Ä¹²¬±Ø¡¢¿·³ã±Ø¡¢¿·ÄÅ±Ø¡¢Â¼¾å±Ø¡¢µÈÅÄ±Ø¤È¡¢Îó¼Ö¡Ö³¤Î¤¡×¡Ö±ÛÇµ Shu¡öKura¡×¡ÖSL ¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¡Ê3¼Ö¼ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Á´¤Æ¤ÎÎó¼ÖÂÐ¾Ý¡Ë¡£
±Û¸åÅòÂô¡¢¾å±ÛÌ¯¹â¡¢¼òÅÄ¡¢¿·ÄÅ¡¢¿·³ã¤Î³Æ±Ø¤Ë¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤¬¡¢¤Þ¤¿±ºº´¡¢Ä¹²¬¡¢Â¼¾å¡¢±í»°¾ò¡¢¿·È¯ÅÄ¤Î³Æ±Ø¤Ë¤Ï¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤¬2Æü´Ö¾è¤êÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤¨¤Á¤´¥Ä¡¼¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¡×¤¬ÊØÍø¤È¤Î¤³¤È¡£