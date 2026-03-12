「ＷＢＣ・Ｄ組、ドミニカ７−５ベネズエラ」（１１日、マイアミ）

侍ジャパンの準々決勝の相手が、ベネズエラに決まった。

試合後、ベネズエラの英雄で打撃コーチを務めるミゲル・カブレラ氏が取材対応。日本との対戦について問われ、「大谷には４打席連続四球だな」と笑いながら、「ワクワクするね。日本と対戦したいと思っていた。レッツゴー！」と語った。

カブレラ氏は通算５１１本塁打をマークした英雄で、ＭＬＢのレジェンド。タイガースの現役時代は塁上で大谷にちょっかいをかけるなど、陽気な人柄でも知られる。先発予定が山本と聞くと「オーヤマモト！？」と声をあげ「良いアプローチをして多くの点を取りたいね」と意気込んだ。

ベネズエラはドミニカに競り負けたが、３勝１敗でＤ組を突破。日本戦は技巧派左腕のランヘル・スアレス投手（レッドソックス）が先発する。昨季、フィリーズで１２勝８敗、オフにレッドソックスと４年１億３０００万ドル（約２０１億円）で合意したメジャートップクラスの左腕だ。

打線は強力。１番アクーニャからこの日４安打の２番ガルシア、３番アラエス、４番コントラレス、メジャー通算３０３本塁打のペレスと並ぶ。