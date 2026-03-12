ケリー記者が米国代表の現状を悲観…ファンも続々反応

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、強豪国が見せる熱狂的な試合に対し、米記者が自国のスポーツ文化を嘆いた投稿が話題となっている。ベネズエラとドミニカ共和国の白熱した対戦を目の当たりにし、SNSで「私たち米国は本当につまらない」と吐露。選手やファンに、楽しむ姿勢が欠如していると指摘し話題を集めている。

11日（日本時間12日）、1次ラウンドD組の1位通過を巡り、ベネズエラとドミニカ共和国の全勝同士が激突。ドミニカ共和国が、フアン・ソト外野手（メッツ）やフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）の一発攻勢で快勝し、4連勝で1位通過を決めた。両国の選手たちは感情を爆発させながらプレー。ファンも楽器を鳴らすなどお祭り騒ぎで応援し、スタジアム全体が熱気に包まれていた。

この光景に複雑な思いを抱いたのが、米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」のティム・ケリー記者だ。11日（同12日）に自身のX（旧ツイッター）で「ベネズエラ対ドミニカ共和国の試合を観て最も重要なことは、私たち米国は本当につまらないということだ」と米国代表の現状を悲観。投稿に対するファンの反論に対しても、「ここのやり方は楽しい感じではない」「選手と同じくらいファンもね」と返信し、楽しむ姿勢が不足していると主張した。

自国の野球文化を嘆くケリー記者の投稿に対し、米国ファンからも多くの声が寄せられた。「私たちは楽しむことが嫌いだ」「その通り」「君たちは真剣すぎるんだよ」「事実だ」「米国のスポーツ文化はクソだよ」「うんざりするほどつまらない」などのコメントがSNSに飛び交い、米国代表に欠けている“熱狂”を嘆いていた。（Full-Count編集部）