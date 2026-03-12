テレ東、GP帯木曜・日曜に2つの新バラエティ誕生 報道班とタッグを組む異例の試みも【テレビ東京 4月編成説明会】
【モデルプレス＝2026/03/12】テレビ東京が3月12日、同局にて「テレビ東京 4月編成説明会」を実施。4月からの新ゴールデン・プライム帯バラエティ番組として、「〜あなたの知らないNO.1〜選ばれし頂点サマ」（4月16日スタート／毎週木曜19時54分〜）、「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（4月26日スタート／毎週日曜19時50分〜）を放送することが発表された。
【写真】元テレ東・30歳フリーアナ、ウエストチラ見せドレス姿
「〜あなたの知らないNO.1〜選ばれし頂点サマ」は、MCにメイプル超合金のカズレーザー、レギュラー出演者に小峠英二を迎え、いろいろな業界の中でもトップに君臨する凄腕の“頂点サマ”に密着。そのスゴ技・神業の限界に迫るドキュメントバラェティーだ。見どころを問われた手島プロデューサーは、「汗をしっかりかいて見つけ出す過程を頑張る」「頂点サマが前人未到のチャレンジをする」の2つだと明かし、「テレ東で親しまれてきた価値観のある番組を若手なりの感性っていうことろで令和版にアップデートして、新しいドキュメントバラエティを作っていければ」と語った。
「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」は、誰もが気になる“他人の給与明細”を世界中で調査することでその国の文化・風習・物価・法律を日本と比べる比較文化バラエティー。日曜日の夜に“お金”という世界共通の物差しを通じて「働くこと」「幸せは何か」を家族で考えられるコンテンツ。テレビ東京の強みである経済をより身近なバラエティーに昇華させた。藤本美貴らが出演する。同バラエティは報道局と連携して制作。工藤氏は「海外の特班員が調査し、タッグを組んで制作してくのは、テレビ東京でもなかなかない」と話した。
同バラエティを手掛ける福本プロデューサーは「お金と幸せは相関しているのかしていないのか、世界にはどんなお金との使い方が合うのかなどを探っていきたい」とし、「バラエティを目指していまして。お金発信ってどうしても難しいので、きっかけとしてあえて『給与明細を見せてくれ』という下品なテーマから入っている」といい、「報道チームはしっかりやる反面で、制作チームはあえて失礼な作り方にしたり、しょうもない比較をしたりする」と説明した。
テレビPUT（視聴率）が下がり続ける一方、在京5局のTVerにおける再生数は大きく拡大。視聴者・ユーザーは、映像コンテンツのほかSNSも含めて多くの選択肢の中から好きなものを選択できる時代となった。環境が変わるということは、“逆転”のチャンス。これまで同様、将来に備えた種蒔きと収穫を繰り返しながら視聴者に必要とされるコンテンツを制作していく。なお、4月期の改編率はゴールデンタイム（GH）で14.3％、プライムタイム（PT）で11.2％、全日で10.2％となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆テレビ東京、GP帯に新バラエティ誕生
「〜あなたの知らないNO.1〜選ばれし頂点サマ」は、MCにメイプル超合金のカズレーザー、レギュラー出演者に小峠英二を迎え、いろいろな業界の中でもトップに君臨する凄腕の“頂点サマ”に密着。そのスゴ技・神業の限界に迫るドキュメントバラェティーだ。見どころを問われた手島プロデューサーは、「汗をしっかりかいて見つけ出す過程を頑張る」「頂点サマが前人未到のチャレンジをする」の2つだと明かし、「テレ東で親しまれてきた価値観のある番組を若手なりの感性っていうことろで令和版にアップデートして、新しいドキュメントバラエティを作っていければ」と語った。
「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」は、誰もが気になる“他人の給与明細”を世界中で調査することでその国の文化・風習・物価・法律を日本と比べる比較文化バラエティー。日曜日の夜に“お金”という世界共通の物差しを通じて「働くこと」「幸せは何か」を家族で考えられるコンテンツ。テレビ東京の強みである経済をより身近なバラエティーに昇華させた。藤本美貴らが出演する。同バラエティは報道局と連携して制作。工藤氏は「海外の特班員が調査し、タッグを組んで制作してくのは、テレビ東京でもなかなかない」と話した。
同バラエティを手掛ける福本プロデューサーは「お金と幸せは相関しているのかしていないのか、世界にはどんなお金との使い方が合うのかなどを探っていきたい」とし、「バラエティを目指していまして。お金発信ってどうしても難しいので、きっかけとしてあえて『給与明細を見せてくれ』という下品なテーマから入っている」といい、「報道チームはしっかりやる反面で、制作チームはあえて失礼な作り方にしたり、しょうもない比較をしたりする」と説明した。
◆テレ東、2026年4月期改編テーマは「環境の変化はチャンス。視聴者に寄り添うコンテンツを」
テレビPUT（視聴率）が下がり続ける一方、在京5局のTVerにおける再生数は大きく拡大。視聴者・ユーザーは、映像コンテンツのほかSNSも含めて多くの選択肢の中から好きなものを選択できる時代となった。環境が変わるということは、“逆転”のチャンス。これまで同様、将来に備えた種蒔きと収穫を繰り返しながら視聴者に必要とされるコンテンツを制作していく。なお、4月期の改編率はゴールデンタイム（GH）で14.3％、プライムタイム（PT）で11.2％、全日で10.2％となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】