最上もが、妹の“推し”出演の映画鑑賞へ「シズニなのびっくり」「悠民でアツい」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/12】タレントの最上もがが11日、自身のX（旧Twitter）を更新。妹の“推し”を明かし、反響を呼んでいる。
【写真】元アイドルの妹が推す30歳イケメン韓国アイドル
最上は「うちの妹は推しができると布教してくるんですけど」と書き出し、妹がチケット代を支払う代わりに映画「スペシャルズ」（公開中）を観に行こうと誘われたと告白。また「妹の推しは中本悠太さん」と最上の妹は、同作に出演中の韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太のファンだと明かした。
妹と一緒に同作を鑑賞した最上は「正直、 めちゃくちゃおもしろかった……！小学生の女の子に説教される大人たちの図がとてもよかったです。笑 明香ちゃん（羽楽）かわいい＆ダンスうますぎた、、あとアクションがすごい！ダイちゃん（Snow Man・佐久間大介）かっこいい！！！ 熊さん(椎名桔平)と村雨さん（小沢仁志）の上達みて、ダンスしたくなる！！て感じでまんまと楽しみました」と内容を絶賛。そして、今回の妹の推し活に同行した最上は「推しの活躍を喜んで、良さを伝えたくて、行動にうつすって素敵だよね。と思ったので私も拡まるように伝えます。みんなー！おすすめだよー！笑って泣いてげんきでるよー！ 素敵な作品を教えてくれてありがとう妹よ」と綴り、最後に「続編でないかなあ…笑」と希望を寄せていた。
ファンからは「シズニ（※NCTファンの愛称）なのびっくり」「姉妹仲良しでほっこり」「妹さん悠民（※中本のファンの愛称）でアツイ」「続編観たいの分かる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元アイドルの妹が推す30歳イケメン韓国アイドル
◆最上もが、妹の“推し”告白
最上は「うちの妹は推しができると布教してくるんですけど」と書き出し、妹がチケット代を支払う代わりに映画「スペシャルズ」（公開中）を観に行こうと誘われたと告白。また「妹の推しは中本悠太さん」と最上の妹は、同作に出演中の韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太のファンだと明かした。
うちの妹は推しができると布教してくるんですけど、「チケ代だすから今公開中の映画『#スペシャルズ 』みにいこ？」て言われて一緒にいったんですよ。(妹の推しは中本悠太さん)— 最上もが (@mogatanpe) March 11, 2026
正直、
めちゃくちゃおもしろかった……！?
小学生の女の子に説教される大人たちの図がとてもよかったです。笑… pic.twitter.com/WT6twXXUiD
◆最上もがの投稿に反響
ファンからは「シズニ（※NCTファンの愛称）なのびっくり」「姉妹仲良しでほっこり」「妹さん悠民（※中本のファンの愛称）でアツイ」「続編観たいの分かる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】