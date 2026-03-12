元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方の弟子への暴行事件で、すっかり影が薄くなってしまっていた安青錦の綱取り。4日目に2敗目を喫し、昇進に黄信号が灯った。

【写真】昨年、九州場所の向かい正面に姿を見せた「溜席の着物美人」15日間着物姿で観戦することで知られている

場所前、「僕のやるべきことは変わらない。しっかり悔いが残らないように思い切り挑戦してみたい。今までやってきたことをしっかり出し切るだけ」と話していた安青錦。新関脇から3場所連続優勝で昇進を決めれば、不世出の横綱・双葉山以来89年ぶりの快挙で、初土俵から所要16場所での最速（付け出しを除く）昇進となる。

横綱の昇進条件は「大関の地位で2場所連続優勝、またはそれに準ずる成績を挙げた力士」と横綱審議委員会の内規に記されている。親方のひとりは「連続優勝なら無条件での昇進だが、13勝以上の同点あるいは準優勝でも推挙されるのではないか」と見ている。

4日目に美ノ海に敗れて2敗目を喫した安青錦だが、場所前から「連続優勝の可能性はある」とされながらも、「13勝以上の同点あるいは準優勝」は安青錦にとってかなり高いハードルだといわれていた。相撲担当記者が言う。

「初優勝からの連覇は年6場所制以降では朝青龍、稀勢の里に続く3人目の快挙だが、ともに決定戦を制しての12勝3敗での優勝だった」

大の里には4連敗中だった

十両に昇進以来、8場所連続2ケタ勝利を挙げているが、12勝止まりではある。まだ13勝以上の優勝を含めた成績を残した経験がない。これが高いハードルといわれる理由だが、初日から3連敗した横綱・大の里が4日目から「左肩関節脱臼」により休場したことで、横綱昇進に向かって大きく前進したという見方もある。別の相撲担当記者はこう言う。

「対戦成績は正直ですからね。苦手だったり相性の良し悪しがそのまま数字に出る。横綱への挑戦場所で15日間に対戦する予定の力士のなかで、安青錦が過去の対戦成績で負け越している力士が3人いた。そのうちの1人が2日目に敗れた義ノ富士（1勝2敗）だった。あと2人は大栄翔（1勝2敗）と大の里（0勝4敗）だが、中でも苦手にしていたのが大の里。過去4度の対戦はいずれも横綱のパワーの前に一方的な相撲で敗れている。覚悟していた1敗が大の里の途中休場によって回避できるかたちになった」

4日目に2敗目を喫した美ノ海との対戦成績は1勝1敗の五分だったが、あとは優勝決定戦を含めて5連勝中とカモにしている横綱・豊昇龍、目下4連勝中で過去4勝1敗の大関・琴櫻、3連勝中の高安など、上位陣には過去の対戦成績をリードしている力士が目立つ。若手親方はこう見る。

「後がない安青錦にとって大の里の休場は追い風だし、優勝争いを引っ張っていくとみられる横綱・豊昇龍と大関・琴櫻に4日目で土がついたことも大きい」

もちろん難関はまだある。安青錦の過去3連勝で対戦成績が3勝0敗ではあるものの新三役として2日目に大の里を破った熱海富士、同じく対戦成績で3勝1敗とリードしているが2場所連続2ケタ勝利中で大関復帰を目指す霧島との対戦もある。5日目に対戦する初顔の藤ノ川は大の里（3日目）、豊昇龍（4日目）と2日連続で金星を挙げている若手の注目株だ。

横綱昇進場所で序盤（5日目まで）に2敗して横綱に昇進したケースは3代目朝潮太郎（2日目と5日目に土がついたが、残りを全勝して13勝2敗で準優勝。優勝は14勝1敗の栃錦）だけというデータもある。もちろん「13勝以上の同点あるいは準優勝」は厳しくても、12勝であっても優勝すれば横綱に昇進できる。安青錦の綱取りは達成されるのか。"荒れる春場所"の中盤以降の土俵に注目が集まる。