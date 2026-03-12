◆大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）

高安（田子ノ浦）が絶好調だ。４日目の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）との一番。力強さと馬力。そしてまわしを切るテクニック。ベテランの味を十分に発揮して４連勝とした。課題は１５日間の体調維持とプレシャーに弱い精神面。５日目は若手の義ノ富士（伊勢ケ浜）が相手。過去の対戦は３連勝と圧倒している。まだ序盤だが、悲願の初Ｖに向けても負けられない一番だ。

２日連続で金星を挙げている藤ノ川（伊勢ノ海）が大関・安青錦（安治川）に挑む。過去の対戦は１度。藤ノ川が若碇を名乗っていた十両時代。この時は切り返しで負けている。当たって引いて、いなして再び前に出る。持ち味の素早い動きで勝機をつかみたい。

横綱・豊昇龍（立浪）の４日目の黒星はあまりにも痛い。立ち後れて慌てて前に出ようとしたところを引かれてしまった。今場所はまだエンジンがかかっていない。これからギアの上げようとした矢先の黒星。５日目は美ノ海（木瀬）が相手。過去の対戦はすべて投げ技で仕留めて４連勝。安易な投げ技で墓穴を掘るケースもあるだけに、慎重に白星をつかみたい。