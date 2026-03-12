日やけ止め「ALLIE」にちいかわコラボ限定デザインが登場 オリジナルUVキーホルダーが当たるキャンペーンも
日やけ止めブランドALLIEは、「ジェルUV」「ノーファンデUV※01、03」から、「ちいかわ」とのコラボレーションによる限定デザインパッケージの商品を21日より数量限定で発売する。
【写真】かわいくて実用的なオリジナルUVキーホルダー
『アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK』は、強力UVカットで心地いいジェルUV。みずみずしいジェルが素肌にすーっとのびて均一に密着する。
『アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 01 限定パッケージCKは、1本で格上げ透明感仕上げのノーファンデUV。パープルの色補整効果でくすみ・毛穴をカバーする。ファンデーションを使わない時にも1本で儚げな透明感のある顔印象が続く。澄んだ気分を誘う紫陽花しずく＆セージの香り。
『アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 03限定パッケージCK』は、1本で絶妙な素肌感仕上げのノーファンデUV。ミルキーベージュの色補整効果で色ムラ・毛穴をカバーする。ファンデーションを使わない時にも1本で均一に抜け感のある顔印象が続く。自然で飾らないシトラスウッディ＆パチュリの香り。
また、期間内に対象商品いずれか1点以上購入したレシートを応募ページからアップロードすると、合計600人に、紫外線がチェックできるオリジナルUVキーホルダー（3種ランダム） が当たる「ALLIE×ちいかわコラボキャンペーン」を実施する。
【写真】かわいくて実用的なオリジナルUVキーホルダー
『アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK』は、強力UVカットで心地いいジェルUV。みずみずしいジェルが素肌にすーっとのびて均一に密着する。
『アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV 01 限定パッケージCKは、1本で格上げ透明感仕上げのノーファンデUV。パープルの色補整効果でくすみ・毛穴をカバーする。ファンデーションを使わない時にも1本で儚げな透明感のある顔印象が続く。澄んだ気分を誘う紫陽花しずく＆セージの香り。
また、期間内に対象商品いずれか1点以上購入したレシートを応募ページからアップロードすると、合計600人に、紫外線がチェックできるオリジナルUVキーホルダー（3種ランダム） が当たる「ALLIE×ちいかわコラボキャンペーン」を実施する。