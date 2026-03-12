歌手の青山テルマ（38）が、12日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。親友のモデルでタレント・藤田ニコル（28）の夫について語った。

藤田は俳優の稲葉友と約3年間の交際を経て、2023年8月に結婚。昨年12月に第1子妊娠を発表している。

同番組に「出産直前、生放送最後の出演」として登場した藤田は、妊娠後の夫の変化について「1・5倍優しくなった」と打ち明けた。

「ケンカもしたことないし、普段から家事も全部やってくれてるのに、さらに優しい」という藤田に、2人の交際時から親交のある青山は「最初はやっぱりかっこいいし、イケメン」と稲葉との初対面を振り返った。

しかし「俳優さんだし“大丈夫？”って思った」とぶっちゃけ。「けどめっちゃいいヤツで」と続けると、MCの「ハライチ」澤部佑は「テルマさんが認めてくれたら、完璧な感じがする」と、目利きへの信頼度を語った。

「ホントにいい人で、うちらにもご飯を振る舞ってくれたり」という青山に、藤田は来客にお茶やフルーツを出す夫の様子を解説。青山は「にこるんがホントに幸せそうなんです、それがやっぱりうれしいです、友だちとして」と喜んでいた。