【ヒューストン（米テキサス州＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１１日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国でＢ、Ｄ組の最終戦が行われ、Ａ組はカナダがキューバに快勝し、３勝１敗の１位で準々決勝に進出した。

２位となったプエルトリコも突破。Ｂ組はイタリアがメキシコを破って４連勝で首位通過し、３勝１敗で終えていた米国が２位で準々決勝に進んだ。Ｄ組のドミニカ共和国がベネズエラを破って１位通過し、２位のベネズエラが１４日（日本時間１５日）の準々決勝で日本と対戦する。

イタリア９―１メキシコ

イタリアは四回までに２本のソロで先行。五回はスクイズやマーシーの２点適時打で加点した。メキシコは終盤の好機を逃した。

イタリアは開幕から３試合無安打だった主将のパスクアンティノ（米ロイヤルズ）が、１試合３本塁打の大会新記録を打ち立てた。二回に右翼席へ先制ソロを放り込むと、六、八回には２打席連続で右翼ポール際にソロアーチを放った。イタリア系米国人で、代表チームでは「自分の祖先の誇りのためにプレーしている」と語る２８歳の左打者が、８強進出に導いた。