コロナ禍を経て「ソロ活」「おひとりさま」の需要が拡大するなか、自由気ままに楽しめる＜ひとり旅＞に憧れる方もいらっしゃるのではないでしょうか。「日本は稀に見るおひとりさま天国。ひとり旅デビューするなら、今がチャンス」と語るのは、ひとり旅のベテランである文筆家の門賀美央子さんです。そこで今回は、門賀さんがひとり旅を楽しむためのコツを詰め込んだノウハウ・エッセイ集『気ままに楽しく！ 大人の女ひとり旅』から、一部を抜粋してお届けします。

情報過多の時代に気をつけたいこと

私は根っからの旅好き。そして、旅のモットーは「旅の第一歩は計画づくり」。どうせ楽しむなら少しでも長い時間、旅のことを考えてワクワクしていたい。だから、旅先の情報収集は趣味のようなもので、決して苦痛にはなりません。場合によっては、たった1泊2日の計画のために何週間もかけて情報を集める、なんてことさえあるほどです。

細かい計画を立てるなんて面倒に感じられるかもしれませんが、実はここにこそ旅の醍醐味があります。何度かやってみれば、その楽しさがわかってくること請け合いです。

ところで、リサーチにはインターネットの情報は欠かせません。しかし、利用する際にはちょっと気をつけたい点もあります。情報の精度です。検索のやり方によっては情報自体が古かったり、正確でないものが混ざっていたりすることも珍しくありません。

近頃はＡＩの活用も盛んになってきているものの、2025年の時点では、こと旅程作成に限ると、残念ながらまだまだ使用に耐えるものではないようです。現状、ＡＩはまだネット上の情報をかき集めてまとめるだけで、その正確性を判断する基準を持たないからです。どうかすると、情報源不明のＡＩ自身が創作した嘘情報まで平気で出してくる始末なのでまったく油断なりません。

どのような情報を当てにすべき？

では、どのような情報を当てにすべきでしょうか。

それは信頼できる組織や機関が出している情報です。

まず、何より先に参照すべきは目的地の公式サイトでしょう。都道府県やある程度規模がある地方自治体レベル、または有名な観光地などには必ず観光協会があり、観光に特化した情報を一般に向けて発信しています。これを利用しない手はありません。

かつて、まだ旅慣れていない頃は、観光協会という存在自体があまり頭にありませんでした。

駅などに観光案内所が設けられているのは知っていましたが、なんとなく気が引けて利用していませんでした。気が引けたのは、私が見ず知らずの人にものを尋ねるのが苦手だからです。だから、たまさか案内書を利用したとしても、地図をもらうとか、交通機関を尋ねるとか、必要最低限の使い方しかしていませんでした。

けれどもある日、とある地方の小都市で中途半端に時間があいた時に、ふと観光案内所でおすすめの行き先を尋ねてみてはどうか、と思いついたのです。

最初は、候補となる場所をいくつか教えてもらえればそれでいいや、程度の気持ちでした。

ところが係員の女性は驚くほど親身に相談に乗ってくれました。そして、寺院見学が好きというと、さっそく複数のお寺を紹介してくれた上、拝観できるかわざわざお寺に電話をして確認してくれたのでした（地方の小さなお寺の場合、お葬式や法事が入るとそちら優先で拝観を断られることがあります）。さらに公共交通機関を使ったルートなど事細かに教えてくれました。

実にありがたいことでした。

教えてもらった通りの道筋をたどった末、到着したのはとても小さなお寺でした。しかし、見事な枯山水の庭、さらには鎌倉時代の作と伝わる美しい阿弥陀像がありました。お寺では、先に電話があったということでお大黒さま（住職の妻）が快く迎え入れてくれたばかりか、お茶の接待までしてくださいました。

この経験は、確実に私の旅先でのふるまいを変えましたし、人と交流することでしか得られない旅の思い出もあることを知るきっかけになりました。私の旅行史上、大きなエポックとなったのです。

まさか、休館？

もっとも、観光案内所も万能ではありません。勧めに従ったらとんでもない事態になったケースもあります。

数年前、雪降り積もる真冬に山形県を旅した時のことでした。

降り立ったのは新幹線も停まる比較的大きな街。そこからバスで30分ほど揺られた山中の小さな温泉街がその日の宿でしたが、チェックイン時間までに3時間ほど半端な時間があったので、駅からさほど遠くないところでなにか観光できないかと思い、案内所に飛び込みました。

受付にいたのは若い方で、配属されてまだ日が浅いのかどことなくぎこちなさを感じる対応でしたが、所要時間は行き帰り含めて3時間を超えない程度、雪が降っているので屋内施設など、こちらが提示した条件に合わせ、地元の民俗資料館を紹介してくれました。

駅からは徒歩20分強ということで普段なら歩く距離でしたが、その日はあいにく気温が低く、雪も舞う天気だったので、旅は安全第一がモットーの私はタクシーで向かうことにしました。

そして、わずかな乗車で民俗資料館に到着したのですが……なにやら様子がおかしい。駐車場に進入禁止の鎖が張ってあったのです。タクシーの運転手さんも「あれ、変だね？」と首を傾げています。

私は念の為、運転手さんに待っていてもらうようにお願いしておいた上で、エントランスに向かいました。

そっと扉に手をかけると、鍵は開いていました。

でも、中は薄暗く、受付にも人の姿はありません。

まさか、休館？ と不安になったものの、観光案内所で勧められたのだからそんなはずはない。

受付のデスクを見ると、上部の突起を叩いて鳴らすタイプの呼び鈴がありました。レストランなどによくある、銀色のあれです。私はさっそくベルを2、3回チンチンと鳴らしました。するとすぐに女性がふたり出てこられました。

そこで「すみません、もしかして今日はお休みでしょうか？」と聞いてみました。

すると、「はい、そうです。今日は展示入れ替え日で臨時休館なんです」とおっしゃるではないですか。

臨時休館日

私は愕然としました。だって、観光案内所が臨時休館日を知らないなんてことあります？

そこで事情を話したところ、対応してくれたおふたりもおおいに驚いている様子。顔には「なぜ観光案内所が臨時休館を知らないのだ？」と書いてあります。



そうこうしていると、入り口が開き、タクシーの運転手さんが入ってこられました。私がなかなか出てこないので心配になったようです。そこで、手短に事情を説明し、仕方ないのでまた駅に戻ります……と言ったところ、館の方から待ったがかかりました。

「ご案内などはできませんが、館内は自由にご見学ください。常設展のみになりますが……」

なんと、私ひとりのために開けてくれるというではありませんか。動転した私は、若干挙動不審になりながら「いや、それはあまりに申し訳ないので……」としどろもどろに辞退しようとしたのですが、「いえいえ、こちらこそ、観光案内所の者がちゃんとした案内をできず、わざわざタクシーでお越しくださったのに、このまま帰ってもらっては申し訳なさすぎます。私たちはこのあたりの部屋で作業をしているので、帰る時に声をかけてくださればそれで結構です」とおっしゃいます。

やり取りを聞いていたタクシーの運転手さんまで、「そうしなさい。1時間ぐらいしたら、また迎えにくるから」と勧めてくれる始末。

さすがに即答できずしばらく逡巡したものの、みなさんの笑顔を見ていたら、これはもうご厚意に甘えてしまおうと決心がつきました。

こうして、なんと私は休館日に館内を独り占めするというVIPのような体験ができたのです。誰もいない静かな環境で、心ゆくまで展示を鑑賞できたのはいうまでもありません。

やがて、そろそろ迎えが来る時間になったので、作業をしていた学芸員さんに声をかけ辞去しようとしたところ、「遠いところご来館ありがとうございました」と言いながらパンフレットや愛らしい折り紙細工をお土産に持たせてくださいました。

どこまで親切なんだろう。もうありがたいやらなにやら、とにかく頭が下がる思いだったのですが、それだけで終わりませんでした。約束通り迎えに来てくれたタクシーの運転手さん、なんと迎車料金はいらない、とおっしゃるではないですか。自分の街の観光案内所が間違った案内をしたんだから、もらうわけにはいかない、と。

この街はどれだけいい人揃いなんだ。言葉にならないほど感激しました。

旅は万事塞翁が馬

駅に着いた私はその足で観光案内所にクレームを入れに行った……わけがありません。むしろ、間違ってくれたからこそ、地元のみなさんのあたたかさや真心に触れることができたのです。今でもあのスタッフの方には感謝しています。

本来であれば嫌な気持ちだけが残ったはずのアクシデントが、むしろ最高の思い出になった。

まさに塞翁が馬、です。

以来、私はなにか思いがけない事態にあたっても「きっとこれもまた何か新しい出会いやおもしろい出来事につながるに違いない」とおおらかに捉えられるようになりました。そしてもうひとつ、相手が少しぐらいミスしたからって気にしなくなりました。なにが福に転じるかわからないのだから、と。

普段よりも気持ちの余裕を多めに持っておけば、よくないことも簡単にひっくり返る。

それが旅を楽しむコツのひとつなのだと思います。

※本稿は、『気ままに楽しく！ 大人の女ひとり旅』（清流出版）の一部を再編集したものです。