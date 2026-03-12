＜不公平＞町内会・子ども会に非加入の家族がイベントに参加！？有料となるのは当然では？
町内会や子ども会では、毎年恒例のイベントが行われることもあるでしょう。会員であれば無料で参加できたり、お土産をもらったりできますが、会員でない人が参加してしまうこともあるそう。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『町内会や子ども会に入っていない人が家族総出で来て、餅つきに参加し始めました。出来上がったらみんなでお雑煮を食べて、お土産にお餅をもらえるけれど、普通に食べようとしていました。「町内会や子ども会に入っていないですよね？ このイベントは町内会、子ども会の共同イベントで、町内会費や子ども会費から材料費や光熱費を払っているので、入ってない方は1人500円いただきたいのですが」と伝えると怒られましたが、私のしたことは間違っていますか？ 私は子ども会の会長で参加していました。結局、その人たちはお餅を食べずに帰りましたが、役員もやらずお金も払わず、楽しいことだけ参加したいなんて、虫がよすぎませんか？』
会費を払っている人が損するのはよくない
『子ども会の会長として意見するのであれば正しいかなと思う。しっかり会費を払って参加している家庭が損するみたいになっちゃうよね』
『イベントは誰かが企画して発注して準備して支払いが発生するものなので、何もしていないのにタダで乗っかろうとするのはダメだと思う』
今回のイベントは、町内会と子ども会が共同で開催しています。イベントの準備をしたり、材料費を出したりしているのも、この2つの会です。そしてそのお金は会費から出ているのですから、会費を払っている人と払っていない人が、同じ待遇を受けるのは公平でなくなってしまうでしょう。前例を作らないためにも、投稿者さんがしたことは「決して間違いではない」との意見が寄せられました。
周りも同じことを思っていたのでは？
『あなたのとった行動によって救われた人たちが大勢いる。現在の役員さんたちはもちろん、あなたの「ルールを守ってもらう」という当然の態度を見た子どもたち。1番大きな功績は、あなたの後に役員をするであろう、今後の人たち。会費なしでも参加できるという前例を認めると、今後もごねると思う』
『間違っていないよ。みんなが揉めたくないから目を瞑っていただけで、投稿者さんが勇気を出して行動しただけ』
会費を払っている会員さんたちも、その家族を見て投稿者さんと同じことを思っていたのではないでしょうか。「あの家族は会費を払っていないのに参加している」「自分たちは会費を払っているのに……」と。今回のクレームは、他の会員さんの代表として投稿者さんが伝えたと考えることもできますね。またこのような前例を作ってしまうと、来年以降も同じことが起きてしまうでしょう。その家族が「去年は参加できたのに」となれば、トラブルになる可能性も。トラブルの芽を摘んでおくことも大切ですね。
その家族は知らなかっただけかも
『むこうの肩を持つわけではないけど、「ワイワイ餅つきをやっているな〜。誰にも何も言われないし、無料のイベントなのかな？ このまま参加しよう！」と悪気なく考えてしまった可能性も。諸々すんでからの｢500円｣は不意打ちじゃないか！ と思われたのかも』
投稿者さんがその家族に話しかけたのは、餅つきが終わってからです。すでにイベントに参加した後に参加費のことを言われたので、驚いたのかもしれませんね。有料だと聞かされていなければ、誰でも参加できるイベントと思うのは仕方ないことかもしれません。
今後の町内会イベントのためにできることは？
会員だけが参加できる仕組みを
『部外者を500円と決めたなら、もらわないとダメよね。次の総会ではっきり言ってもいいんじゃない？ お金の問題をうやむやにするのはよくない。次回からは受付を作ろう、と』
『うちの町内のイベントはチケット制にしていて、提示しないと中には入れないようになっている』
会員さんだけが参加できるイベントであれば、イベントのチケットを前もって渡しておいて、それがないと参加ができないシステムにするのもよさそうです。受付を作り、チェックが終わったら参加できる仕組みです。
非会員は有料だと明示する
『次からは餅つき会場の目立つところに、非会員の方の参加は500円と看板を立てたらいいと思う』
イベント会場の入口や、餅つきの受付などに、非会員の場合には「有料となること」をはっきり示すこともできそうです。非会員の人が嘘をつく可能性もゼロではありませんが、厳密にするなら、あらかじめ名簿を作っておいて当日会員かどうかチェックをすることもできるでしょう。また後からお金のことを言うと、言われたほうも納得できない部分がありますし、言う方も言いづらさを感じてしまいますね。お互いに気持ちよくイベントに参加できるように、お金については先に知らせておくことが大切になってきそうです。
今回の投稿者さんが取った行動は、他の会員さんにとっても「スッキリ」したことではないでしょうか。会費を払っている人と払っていない人が同じ待遇を受けるのは適切ではないですから、投稿者さんは自分の行動を後悔しなくてもよさそうです。