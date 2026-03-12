今月29日に閉館する札幌・狸小路の映画館「サツゲキ」のあとに、音楽テーマパーク【シンク ノース】ができることがわかりました。



総床面積は1500平米で、昼は2フロアのライブハウス、夜は3フロアにバーラウンジを併設した最新鋭ナイトクラブとして営業されます。運営会社によりますと、時間帯によってまったく異なる表情をもつ、国内でも類をみないハイブリッド型エンターテインメント空間になるということです





コンセプトは「大人の秘密基地」で、長年映画館として使用されてきた大空間を改装し、巨大なミラーボール、異次元に誘導する立体的な演出がなされ、札幌の夜を「観るもの」から「体験するもの」へと進化させます。また、音響・照明・映像・ステージ設備が整った中規模会場として企業や行政のパーティー、ブランドのレセプション、講演会、パブリックビューイングなど複合型適応施設としても対応するといいます。運営会社アークの渡辺賢二社長は、道民に親しまれてきたサツゲキのイスなどは一部継承し、「外国人観光客の受け皿や、若い世代が音楽を発信できる場となることを期待している。狸小路全体の活性化にもつながればとワクワクしている」と話しています。次世代型ライブハウス/クラブ【シンク ノース】はことし8月にオープンの見通しです。【画像はイメージ図 アーク提供】