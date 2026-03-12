狸小路「サツゲキ」跡に大人の秘密基地 道内最大規模音楽テーマパーク誕生へ ８月オープン予定
今月29日に閉館する札幌・狸小路の映画館「サツゲキ」のあとに、音楽テーマパーク【シンク ノース】ができることがわかりました。
総床面積は1500平米で、昼は2フロアのライブハウス、夜は3フロアにバーラウンジを併設した最新鋭ナイトクラブとして営業されます。運営会社によりますと、時間帯によってまったく異なる表情をもつ、国内でも類をみないハイブリッド型エンターテインメント空間になるということです
また、音響・照明・映像・ステージ設備が整った中規模会場として企業や行政のパーティー、ブランドのレセプション、講演会、パブリックビューイングなど複合型適応施設としても対応するといいます。
運営会社アークの渡辺賢二社長は、道民に親しまれてきたサツゲキのイスなどは一部継承し、「外国人観光客の受け皿や、若い世代が音楽を発信できる場となることを期待している。狸小路全体の活性化にもつながればとワクワクしている」と話しています。
次世代型ライブハウス/クラブ【シンク ノース】はことし8月にオープンの見通しです。
【画像はイメージ図 アーク提供】