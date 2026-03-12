テレビ東京が12日、東京・六本木の同局で4月編成説明会を行い、経済トーク番組「カンブリア宮殿」（木曜後11・06）のリニューアルをアピールした。

放送開始20年の節目となる4月にリニューアルされる。作家の村上龍氏と女優の小池栄子が卒業し、新たに「蛇にピアス」などで知られる芥川賞作家の金原ひとみ氏と音楽プロデューサーのヒャダインがMCに就任する。

コンテンツ戦略局コンテンツ編成部長の工藤仁巳氏は村上氏と小池に「感謝しかない」と語り、「新しい化学反応が生まれるかな」と新MCに期待した。

小林史憲プロデューサーは金原氏について「文芸作家界でトップランナーで最前線を走り続けている」と説明。金原氏が20歳で「蛇にピアス」で第130回芥川賞を受賞した際、その選考委員に村上氏がいたといい、「不思議なつながりも背景として面白いのかなと思ってオファーしました」と明かした。

ヒャダインの起用理由について「ヒット曲を連発している。MCをしたりタレントをしたり好奇心旺盛で多趣味でマルチキャリア。1つの生き方としていいんじゃないかな」と語った。