横浜流星、好きなことは「芝居」 マイブームも役者業に活かす
俳優の横浜流星が12日、都内で行われた『Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念新CM 発表会』に登壇した。自身が出演する新CMでは仕事の合間にピアノに熱中する姿を披露。実際にマイブームやハマっていることを聞かれると「好きなことは芝居です」ときっぱり回答した。
【全身ショット】かっこいい！ブラックのセットアップで登場した横浜流星
「ただひたすら芝居というものを追求し、これからも日本映画業界を発展させられるように責任をもって届ける。その思いは変わっていません」とまっすぐに見据える。一方で「一人旅は最近しています」とも。「自分と向き合う時間を大切に。それも芝居にいきるのでインプットの時間を大切にしています」と役者業への糧にしていることも明かした。
横浜の出演する「プライバシーを、自由にコントロール」篇、「好きに、もっと、素直に。」篇は12日から放送開始。
