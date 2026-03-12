テレビ東京が12日、東京・六本木の同局で4月編成説明会を行い、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）がMCを務める新番組「日経スペシャル アンパラレルド〜日本発、世界へ〜」（水曜後11・06）を発表した。

これまで特番として好評を博してきた若林MCの経済番組のレギュラー化。企業の取り組みを深掘りするだけでなく、ライバルの動向や業界全体の潮流まで俯瞰し、経済のリアルを多面的に描き出す。

コンテンツ戦略局コンテンツ編成部長の工藤仁巳氏は「若林さんは良い意味で素人目線で聞き出すのが上手。その辺を生かして新しいトークショーができれば」と意気込んだ。

清水昇エグゼクティブ・プロデューサーは「若林さんは非常に前向きに経済のことが好き。凄く楽しそうに打ち合わせをしていて、打ち合わせを終わる時に後ろ髪を引かれる思いで別れる」と説明。「みんなが知らない会社を伝えていこうということで若林さんと合意してこの番組をやることにしました」と明かした。

若林は「真面目な番組の中に僕がいる違和感を楽しんでもらいたい」と話しているという。清水氏は「若林さんが聞くと急にたくさん話し出す。若林さんが聞く面白さ、その人たちが元々持っているポテンシャルを楽しんでいただければ。ビジネスパーソンの人が仕事に役立つ情報が入っている」とアピールした。