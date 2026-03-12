テレ東、ロケ中の前園真聖“負傷”を謝罪 番組の放送は「未定」弁護士交え、調査進める
テレビ東京は12日、同局で4月度編成説明会を開き、元サッカー日本代表でタレントの前園真聖（52）が同局番組のロケ中に負傷したことを謝罪した。
【画像】前園がテレ東ロケで全治半年の負傷 マネジメントが声明
前園は2月28日、同局の『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』のロケ中に負傷し、全治半年の右膝外側半月損傷と診断され、手術を行った。今月6日に同局が発表し、前園をマネジメントするジャパンエフエムネットワーク（JFNC）も「日常生活で支障なく歩行できるようになるまで、1ヶ月半以上を要する見込みです」と伝えていた。
コンテンツ戦略局コンテンツ編成部長の工藤仁巳氏はこの件について「重く受け止めている。ご迷惑、ご心配をみなさんにかけたことをお詫び申し上げる」と謝罪した。
外部の弁護士を交え、再発防止策や原因を調べており、3月中をめどにまとめる方向で調査を進めているという。負傷したロケの放送は「未定」と伝え、その他の放送も決まっていないとし「今後は進ちょくの推移を見て検討する段階」と述べた。
事故を巡っては、テレ東が公式サイトで「事故は番組内の『ミッション』と称されるゲームにおいて、出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生したものです」と説明。「こうした状況下で番組制作サイドの意向を汲み取っていただいた前園さんが、ゲーム内容を確認した際に、不安定な斜面で転倒し、右足を負傷してしまいました」と伝えている。前園は10日に自身のSNSを通してリハビリを始めたことを報告した。
【画像】前園がテレ東ロケで全治半年の負傷 マネジメントが声明
前園は2月28日、同局の『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』のロケ中に負傷し、全治半年の右膝外側半月損傷と診断され、手術を行った。今月6日に同局が発表し、前園をマネジメントするジャパンエフエムネットワーク（JFNC）も「日常生活で支障なく歩行できるようになるまで、1ヶ月半以上を要する見込みです」と伝えていた。
外部の弁護士を交え、再発防止策や原因を調べており、3月中をめどにまとめる方向で調査を進めているという。負傷したロケの放送は「未定」と伝え、その他の放送も決まっていないとし「今後は進ちょくの推移を見て検討する段階」と述べた。
事故を巡っては、テレ東が公式サイトで「事故は番組内の『ミッション』と称されるゲームにおいて、出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生したものです」と説明。「こうした状況下で番組制作サイドの意向を汲み取っていただいた前園さんが、ゲーム内容を確認した際に、不安定な斜面で転倒し、右足を負傷してしまいました」と伝えている。前園は10日に自身のSNSを通してリハビリを始めたことを報告した。