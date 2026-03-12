横浜流星、CMピアノ披露もハラハラ 完成に安堵「なんとか形に…」
俳優の横浜流星が12日、都内で行われた『Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念新CM 発表会』に登壇した。
【全身ショット】かっこいい！ブラックのセットアップで登場した横浜流星
新CMでは仕事の合間にピアノに熱中する姿を演じた横浜は「映画的ですよね。ドラマ仕立てでブランドの世界観や商品の魅力がしっかり詰まったCMになってるのでは」と出来栄えに自信。
特に力を「ピアノのシーンですね。前に作品で一度、弾きましたが1曲を身体で覚えてような感じ。楽譜も読めませんし、今回も短期間。音楽も前々日とかにきたので気が気でなかった」と心配だったそうで「とにかく自分でできることをやって現場でも指導の方に付きっきりで見てもらってなんとか形になりました」と安堵した。
イベントでは同製品の特徴である覗き見防止フィルムを貼らなくても制限できたり、通知ポップアップのみを隠すことができる「プライバシーディスプレイ」の機能を体験。「すごく便利。この機能を使うことが多いと思うので非常に助かる」と感想を述べていた。
横浜の出演する「プライバシーを、自由にコントロール」篇、「好きに、もっと、素直に。」篇は12日から放送開始。
