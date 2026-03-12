ハライチの澤部佑が１２日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、出産間近の藤田ニコルから、子どもの授業参観にどんな様子で参加するのか？と聞かれ、自身の体験を伝授した。

出産が迫っている藤田は、小学生３人のパパである澤部に「どんな顔して参観日に行ってる？」と質問。澤部は現在小学５年、３年、１年の子を持つパパだが「参観日とか行ったら、友達とかが『芸人来た！芸人来た！』みたいな」とあからさまに言われてしまうという。

これに澤部も「ウェーイ、芸人来た〜って。テレビめっちゃ出てるかなって」と返答するといい、藤田も「ちゃんと答えるんですね」とビックリ。だが「５年の長女がもう来なくても…って。だから長女のは行かなかった。切なかったけど、嫌われたくないから」と、長女の教室はのぞかなかったという。

興味深く聞いていた藤田は「芸能人の方ってどうしてるのかなって」というと、澤部は「でも、普通にしてると思うよ」といい、岩井勇気も「東京の学校なんて、芸能人もろともしない親ばっかりじゃん」。澤部も「そうそう。結構いたりもするから」と励ました。

「ただ、服装は気を付けた方が。ゴリゴリの皮のやつとかは着ていかない方が」と澤部は助言。藤田は「馴染む感じ？でもおしゃれかどうかは、見られているから塩梅が…」と頭を悩ませていた。