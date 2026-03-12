おにぎりも最近高い…そんな人には自分好みの「冷凍おにぎり」がおすすめ！大量生産してストックしよう

最近はコンビニおにぎりも値上がりして、買うのにちゅうちょしてしまうことも。そこで今回は、忙しい朝やお昼にすぐ食べられる「冷凍おにぎり」のバリエをご紹介します。

▼ 春らしい桜えびのおにぎり

桜えび、揚げ玉、だしなどをご飯に混ぜて、にぎって冷凍するだけ。香ばしさと旨みのある桜えびに揚げ玉でジューシーさをプラス。



▼ カラダ喜ぶ、もち麦おにぎり

食物繊維がとれるもち麦ご飯に梅干しや塩昆布を入れたおにぎりは、カラダが喜ぶ味わい。さっぱりしながらも塩昆布の旨みを感じられて、世代を問わず人気の味です。



▼ おにぎりの中までしょうゆがしみた、焼きおにぎり

お米を炊く際に調理料を入れるので中までしっかり味がしみて、冷めてもおいしい焼きおにぎりに。



▼ バターじょうゆの焼きおにぎりも

炊きたてご飯にめんつゆやバターを加えてにぎり、フライパンで焼けばできあがり。すぐ食べたい気持ちをこらえて冷凍庫に。







冷凍おにぎりの味バリエをご紹介しました。ストックがあるとなにかと便利で、自分好みの味に調整できるのも嬉しいですね。さまざまな種類を冷凍しておけば、その日の気分で選べます。ぜひ参考にしてみてください。