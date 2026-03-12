青山テルマ、アンミカからもらった「バカラの天使」を“鑑定”に 3万円予想→結果に驚き 鑑定人「需要の観点から…」
歌手の青山テルマが12日、フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に生出演。アンミカからもらったプレゼントの衝撃の鑑定額に、驚きの表情を見せた。
【写真】仲いい…青山テルマ＆藤田ニコル、笑顔でピースサイン
この日は、歌手の青山テルマ、 第1子妊娠中のモデル・藤田ニコル（27）を迎え、【藤田ニコル出産前最後の生放送！親友青山テルマと結婚生活告白SP】と題してさまざまなコーナーを展開。青山は「芸能人のお宝鑑定買った時より値段あがってるっぽい」に、モデルでタレントのアンミカからもらったという「バカラの天使」を出した。
青山は「アンミカさんは毎月、フルムーンにベランダにだして月のパワーを入れてるんです。で、渡す人の顔が思い浮かぶんですって。その人に渡すと恋人がすぐできるという…みんな、アンミカさんから頂きたいエンジェルなんですけど…」と説明。一方で「私はこれ頂いて（恋人が）3年間できなかったんです（笑）」と明かしつつ「私、あんまりお宝持ってないんですけど、アンミカさんに聞いたら、もう販売してないらしくて…」と紹介した。
青山は「3万円」と予想したが、注目の鑑定額はなんと「4000円」。その結果に、青山は顔に手を当てて信じられないといった表情になり、藤田も「アンミカさんのパワーだよ？」と語気を荒げた。
その後、鑑定結果について「バカラのメイン商品はグラスで、中古市場で需要もあるが、オブジェは観賞用のため値段が付きにくい。新品だと数万円で売られている品物だが、需要の観点からこちらの鑑定金額に」と、その理由が説明されると、青山は「鑑定の人全然わかってない（笑）」と不満顔。MCの神田愛花とハライチ・澤部佑が「今売ってないんだったら、コレクターの方いらっしゃるから…」「そっちに売ると、もっと高くなりそう…」とフォローしつつ、青山と澤部は2人で、「アンミカさん、失礼しました」と謝っていた。
