青山テルマ、アンミカからもらった「バカラの天使」を“鑑定”に 3万円予想→結果に驚き 鑑定人「需要の観点から…」

青山テルマ、アンミカからもらった「バカラの天使」を“鑑定”に 3万円予想→結果に驚き 鑑定人「需要の観点から…」