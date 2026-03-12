17日から放送されるマクドナルドの新CMに妻夫木聡（45）と伊藤沙莉（31）が出演する。

【映像】「泣けてくる」感激の表情を見せる妻夫木聡

新CMでは兄妹役を演じた2人。妹役を演じた伊藤は、おととし結婚した演出家の夫と、実の兄、お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介とのエピソードを明かした。

伊藤「（夫から）急に電話がかかってきて、『今お兄さんと飲んでいる。良かったらきたら』と言われた。『じゃあ行く』と言って、一緒に合流して話して、気づいたら兄が会計を全部して帰っていた。兄のことを『何かいいやつだな。ちょっと自慢だ！』と思った。みんなが『カッコいいね』と言うから、『お兄ちゃんってカッコよかったんだ！』と」

妻夫木「どちらかというと会計せずに帰ってほしかった。キャラ的には」

さらに、伊藤の結婚式の際の兄の姿についても明かした。

伊藤「（結婚式の時）さだまさしの曲（『親父の一番長い日』）を私に向けて歌い出した瞬間に、（兄が）ワンフレーズめで泣き崩れて、歌を完走できなかった。そういったかわいいところはお父さんみたい」

妻夫木「自分自身、いとこ合わせても末っ子だった。自分がお兄さんになることが憧れだった。特にずっと妹が欲しかったからわかる気がする。なんかいいな、泣けてくる」

