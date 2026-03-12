【ハニーズ】カーディガンで″着るだけ花粉対策″！1000円台で買える今が買い時。

スギ花粉が広い範囲でピーク迎える3月上旬から中旬。花粉症の人にとっては辛いシーズンですよね。

ファッションブランド「Honeys（ハニーズ）」は、"着るだけ花粉対策"をキャッチコピーに、軽くはたくと花粉が落ちやすくなる「花粉リリース加工」を施したカーディガンを複数販売しています。

2026年3月12日現在、値下げされて1980円で購入できる商品もありますよ。

UVカット機能も！

11日現在、ハニーズの「花粉対策Vネックカーデ」と「花粉対策トッパーカーデ」は2680円から1980円に値下げされています。

花粉対策Vネックカーデ（ブルー）

コーデに取り入れやすいVネックネックデザインと、すとんとしたボックスシルエットが特徴のカーディガンです。ゆったりめの幅と腰にかかる丈感で、前後差のある裾にはサイドスリットが入っています。

「花粉リリース加工」のほか、紫外線対策の「UVカット」機能もあるのが魅力的です。

柔らかなレーヨン混のハイゲージニット素材を使用しています。冷暖房対策にもおすすめですよ。

花粉対策トッパーカーデ（複数カラーあり）

ボタンレスで手軽に羽織れるデザインです。さらっとして着心地のよいレーヨン混素材を使用しています。

「花粉リリース加工」のほか、紫外線対策の「UVカット」、家庭用の洗濯機で洗える「ウォッシャブル」仕様と、2000円以下とお手頃価格ながら多機能です。

ゆったり幅×腰にかかる少し短めの丈感で、ワイドボトムとのコーディネートもおすすめですよ。

室内になるべく花粉を持ち込みたくない人はチェックしてみて。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）