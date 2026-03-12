12日14時現在の日経平均株価は前日比1083.18円（-1.97％）安の5万3942.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は66、値下がりは1509、変わらずは14と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は189.86円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が136.38円、東エレク <8035>が105.29円、豊田通商 <8015>が27.78円、ファナック <6954>が23.57円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を60.97円押し上げている。次いで信越化 <4063>が33.09円、第一三共 <4568>が5.01円、任天堂 <7974>が4.28円、三菱重 <7011>が2.84円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は鉱業の1業種のみ。値下がり1位は不動産で、以下、銀行、その他金融、証券・商品、保険、非鉄金属と並ぶ。



※14時0分13秒時点



株探ニュース

