ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」は11日、決勝トーナメントの地、米マイアミに入った。10日チェコ戦（東京ドーム）後に日本航空（JAL）のチャーター機で移動。侍ジャパン公式Xは機内の写真を公開し、ファンの間で侍戦士たちの座席位置にも注目が集まっている。

写真を見ると、岡本和真内野手（ブルージェイズ）と村上宗隆内野手（ホワイトソックス）が通路を挟んで隣に座る。その後列には近藤健介外野手（ソフトバンク）と小園海斗内野手（広島）の姿がある。

また、菊池雄星投手（エンゼルス）と大谷翔平（ドジャース）の「花巻東」の先輩後輩コンビも、通路を挟んで隣同士。山本由伸投手（ドジャース）の後ろの座席には若月健矢捕手（オリックス）が座っていたようで、かつてバッテリーを組んでいた2人の姿が前後に並んでいた。牧秀悟内野手（DeNA）は中村悠平捕手（ヤクルト）の隣。北山亘基投手（日本ハム）と高橋宏斗投手（中日）も隣だったようだ。

明らかになった席順にファンも興味津々。SNSには、さまざまなコメントが書き込まれた。

「侍ジャパンの飛行機の席、だれがどうやって決めたか気になるな」

「これからヒリヒリする試合が待ち受けているけれども、ムネ＆師匠の、好きな友だち同士で隣の席にしてもいいですか？感の、束の間の休息が大変ほほえましい」

「岡本さんと宗くん隣同士。ほんと仲が良いなぁ。選手の皆さん、自分の力を出せて活躍しますように頑張れ！」

「宏斗は北山くんの隣だったのね」

「むーちょ牧さんの隣で寝れたかな？」

準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われる。



（THE ANSWER編集部）