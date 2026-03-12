甲子園球場の名物になっている「監督・選手コラボグルメ」の新作が12日、発表された。従来から発売されている藤川監督、近本、大山、佐藤輝、森下のグルメに加えて、今春から及川、大竹、村上、小幡らの新作弁当が登場。また左アキレス腱断裂でリハビリ中の石井の新作弁当と丼も開幕から登場する。4月7日のヤクルト戦から発売される。

初のグルメプロデュースで「思い出の味！及川の豚丼弁当」と「甘党・及川のいちご＆みかんクレープ」を手がけた及川は「小さいころに共働きしていた親が作り置きしてくれたのが、この味噌味の豚丼。ガッツリ系で満足いく弁当だと思う。豚は疲労回復の効果もありますから」とPRしていた。

◇及川以外の今春新作メニュー

森下「森下のガツンと豚骨醤油焼きそば」

熊谷「イケメン熊谷のニコニコWポテト」

伊原「伊原のパワフル国産牛バラ串」

大竹「大竹のとろっと和風カツとじ弁当」 「サクサク！大竹の味噌ダレ揚げ餃子」

伊藤将「王道！伊藤将のまんぷく洋食弁当」

「ピリ辛！将司の洋風冷製ミート担々麺」

才木「マヨラー才木の直球！生姜焼き丼」

小幡「大分生まれ宮崎育ち！小幡のとり天×チキン南蛮弁当」

村上「村上の焼き鳥“三冠”重」

高寺「バジル香る！高寺のチーズ＆チキンフライ」

石井「牛・豚・鶏！石井の肉づくしマッスル弁当」

「マッスルチャージ！石井のさっぱり鶏塩丼」