Photo: Haruki Matsumoto

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

愛する子どもたちとのお出かけは楽しいですが、現実的にはバタバタして疲れることも多いですよね。特に抱っこが必要なシーンでは手が空いていなくて苦労しがち。

そんな子育てのストレスを減らし、快適なお出かけをサポートしてくれるのが「Hug育バッグ」。現役保育士が開発しただけあり、育児の導線がしっかりとフォローされていました。

パパママも納得の仕上がりでしたので、子育て中の人や家族や友人が奮闘している皆さんはぜひ参考にしてみてください。

収納上手なシンプルボディバッグ

Photo: Haruki Matsumoto

こちらが「Hug育成バッグ」。少し大きめですが、デザインはシンプルなので普段使いもしやすいかと。

Photo: Haruki Matsumoto

容量は7Lあり、おむつやおしり拭き、おやつや食事グッズなど、サッと取り出したい乳幼児必須アイテムがしっかりと収納できるのがポイント。

Photo: Haruki Matsumoto

背面にもポケットがあるので母子手帳や病院の診察券などもスッキリ収納できますよ。もちろんパパママの財布などにも便利。

抱っこがめっちゃラクになる

Photo: Haruki Matsumoto

「Hug育成バッグ」の本領は抱っこサポート。背面側のフラップをめくると滑り止め付きのシートに早変わり。単純に座面があるだけでなく、多少寄りかかっても大丈夫なように腰サポートも兼ねているのがポイントなんですよ。

＊モデル：2歳児・身長90cm・体重13kg

実際に抱っこしてみたところがこちら。子どもを乗せると一体感と安定感が抜群。腕の筋力を使わずに抱えられるのでラクさも段違いですね。

Photo: Haruki Matsumoto

荷重は肩にかかりますが、必要に応じてストラップ幅をワイドにできる機能も。肩に食い込まず、全体を使って荷重分散できるので快適でしたよ。

一方で肩の可動性は少し狭くなるので、この辺りは好みに合わせて位置やサイズを調節する必要はありそうです。

Photo: Haruki Matsumoto

一般的には女性の方が筋力が少ないので抱っこも大変ですが、「Hug育バッグ」ならその負担も大幅に軽減。

ママ曰く、抱っこ紐だと腰が痛くなりがちでしたが、本製品の肩で支える仕組みの方が快適で助かるとのこと。

抱っこしたままでもスムーズ

Photo: Haruki Matsumoto

抱っこしながらでも両手が使え、荷物もサッと出し入れ可能。絶賛イヤイヤ期の子を持つ親にとってはとにかく助かりました。

Photo: Haruki Matsumoto

フロントポケットはスマホや家の鍵などに便利。

お出かけがもっと楽しくなるね

Photo: Haruki Matsumoto

保育士設計というのは伊達ではなく、子どもとのお出かけがしっかりラクになりました。

近所のお散歩やお買い物ぐらいであれば十分に対応できるので、乳幼児を持つパパママや育児に奮闘中の家族や友人のプレゼントにオススメしておきます。

