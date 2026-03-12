【Ｔｈｅ Ｒａｎｋｉｎｇ〜気になるモノを徹底調査】新日本プロレスや全日本やＳＷＳなど数々の団体を渡り歩いた谷津嘉章（６９）が印象深い自身の試合を明かした。

最初に挙げた試合は１９８１年６月２４日、新日本の東京・蔵前国技館大会で行われた国内デビュー戦だ。７６年モントリオール五輪レスリングフリースタイル９０キロ級で８位入賞を果たした谷津は大物ルーキーとして８０年に新日本プロレスに入団。そのデビュー戦でアントニオ猪木さんと組み、スタン・ハンセン＆アブドーラ・ザ・ブッチャーと対戦した。試合中に額から大流血した谷津はハンセンのウエスタンラリアートに沈み、ピンフォールを奪われた。谷津は「俺の今までのプロレスを通して、良くも悪くも一番インパクトがあった試合だね」と苦笑いを浮かべた。

次に選出したのは８４年４月１９日の蔵前大会で維新軍だった谷津が正規軍の高田伸彦（当時）に勝利した一戦だ。５対５の勝ち抜き戦で中堅の谷津が次鋒だった高田を下した。「さすがにいい試合だった。当時の高田はハイスパート（レスリング）と空中殺法とキックを使いたがっていた。あの時は、高田がこれから伸びていくなと思った」という。

３つ目は、全日本プロレス時代の８６年２月５日北海道・札幌中島体育センター大会のインターナショナルタッグ選手権。長州力と組んで王者ジャンボ鶴田＆天龍源一郎を破り、第３７代王者に輝いた一戦で「冬の札幌で外では吹雪が吹いている中、当時の会場が熱気に包まれていた。そのアンバランスさが懐かしい」と振り返った。

最後に、８８年６月４日に同会場で行われた全日本のＰＷＦ世界タッグ選手権で、谷津が鶴田との「五輪コンビ」で天龍＆阿修羅原を撃破し、第７代王者に輝いた試合を挙げた。「この頃はみんな元気だったし、若かったなと思う。迫力があったし、お客さんも納得していた」と感慨深い表情を見せた。