【フライデーナイト・ファイツ】 3月13日より実施

DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは、Steam用次世代チームベースPvPゲーム「アーケロン（Arkheron）」において、開発中の新機能実証テストを兼ねたテストプレイイベント「フライデーナイト・ファイツ」を3月13日より実施する。

「フライデーナイト・ファイツ」は、3月13日から毎週金曜日に時間限定で「アーケロン」をプレイできるイベント。このイベントは、「アーケロンDemo版」には実装されなかったいくつかの新機能をテストする目的も兼ねている。

□参加登録ページ

※別途、メールアドレス、Steamアカウント、Discordアカウントが必要です。

詳しくはSteamストアページのお知らせをご確認ください。

3月13日の「フライデーナイト・ファイツ」について

第一夜となる3月13日の「フライデーナイト・ファイツ」では、新機能「カスタムゲーム」のテスト導入が行なわれる。「カスタムゲーム」の機能を活用することで、「フライデーナイト・ファイツ」の時間外でも、自分たちだけの専用ロビーを作成できるようになる。また、トレーニングモードは24時間いつでも開放されている。

(C)2026 Bonfire Studios, Inc. Licensed to and portions owned by DRIMAGE Co., Ltd. All rights reserved.