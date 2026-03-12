なにわ男子・道枝駿佑“推し”に会うため人生初の地方遠征へ「ワクワクをちゃんと届けることのできるアイドルでいたい」憧れの恋も語る

なにわ男子・道枝駿佑“推し”に会うため人生初の地方遠征へ「ワクワクをちゃんと届けることのできるアイドルでいたい」憧れの恋も語る