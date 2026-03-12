なにわ男子・道枝駿佑“推し”に会うため人生初の地方遠征へ「ワクワクをちゃんと届けることのできるアイドルでいたい」憧れの恋も語る
【モデルプレス＝2026/03/12】なにわ男子の道枝駿佑が、3月19日発売の「non-no」(ノンノ／集英社刊）5月号特別版表紙に登場。自身の“推し”についてや、憧れの恋を明かす。
【写真】STARTO人気アイドル2人「世界救えるビジュ」髪色大胆イメチェン
「non-no」でのソロとしては3度目の登場となる道枝。ぐっと大人な表情に、はっとさせられるアップの表紙に仕上がっている。『道枝駿佑の〇〇道』と題した特集ページでは、アイドルとして、俳優としてスター街道を突き進む道枝が、「なにわ道」、「武道」、「俳優道」、「恋の道」など、さまざまな「道」について語っている。
「なにわ道」では 「僕はアイドル文化がすごく好きですし、僕自身にも“推し”がいます。その一人が山田（涼介）くんだったりするのですが、昨年は人生初の地方遠征も経験。初めて自分で飛行機のチケットを取って、一人で山田くんの福岡公演を見に行きました。（中略）「推しがどんなものを届けてくれるのか？」を想像する時間はいつも僕をワクワクさせてくれます。それはきっと、僕を応援してくれるファンのみんなも一緒だよね。だからこそ、僕自身もその“ワクワク”をちゃんと届けることのできるアイドルでいたいなって思う」とコメントした。
「恋の道」では「あこがれるのは“少女漫画”みたいな恋。ベタだけど、王道まっしくらな胸キュンを経験できるものならしてみたいですよね。壁ドンとか、やってみたいですもん（笑）」など、興味深いインタビューが掲載される。ほかにも、道枝ならではの美しいビジュアルや、3月20日全国公開の主演映画『君が最後に遺した歌』の胸キュン場面についてなども語っている。また、とじ込み付録として、厚紙両A面ピンナップ「みっちーがみちみちピンナップ」がついてくる。
今号の通常版表紙は、女優の出口夏希が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆道枝駿佑、“推し”のため地方遠征に
◆道枝駿佑、憧れの恋とは？
