

GITANE

ギター・本田毅、ベース・本田聡の本田兄弟と、スウェーデン在住のヴォーカルJun EldingによるロックバンドGITANEが、2025年夏に開催した6年ぶりのバンドスタイルライブを収録したDVD『MIRACULOUS ENCOUNTER』を2026年3月18日に発売する。

本作には、2025年8月2日に東京・代官山SPACE ODDで行われたライブ『MIRACULOUS ENCOUNTER』の模様を収録。同公演は、2019年に開催された17年ぶりの再集結ライブ以来となる本格的なバンドスタイルでのステージとして開催されたものだ。

GITANEは1999年に徳間ジャパンよりデビュー。本田兄弟による洗練された完成度の高いロックサウンドと、時にヘミングウェイのようだと評される歌詞世界をJun Eldingのボーカルが表現する独自の音楽性で知られている。

2002年の活動休止後、Jun Eldingはスウェーデンへ移住。国内に残った本田兄弟とともにそれぞれ音楽活動を続けていたが、2019年に結成20周年を記念した再集結ライブを東京と大阪で開催。両公演ともチケットは即日ソールドアウトとなり、大きな反響を呼んだ。

その後もバンドとしての活動再開が模索されていたが、世界的なCOVID-19の影響により新たなライブの開催は見送られることとなる。しかし2025年、ファンの長年の期待に応える形で6年ぶりとなるライブが実現。“奇跡の邂逅”を意味するタイトル『MIRACULOUS ENCOUNTER』の名のもと開催された。

今回の公演で特筆すべきは、2002年発表の3rdアルバム以来、実に23年ぶりとなる新曲『JUMON』が披露されたことだ。往年のGITANEのサウンドやカラーを残しながらも、現在の感性によってアップデートされたその楽曲は、単なるノスタルジーに留まらない、現在進行形のロックとして強い印象を残した。かつて“早すぎた”とも言われたPCと生楽器を融合させた制作スタイルは、今や音楽シーンの主流のひとつとなった。しかしGITANEのサウンドは、そのどれにも埋もれることなく独自の存在感を放ち続けている。

本作は、長い年月を経て再び交差した三人の軌跡と、現在進行形のロックバンドとしての姿を刻んだライブ映像作品となっている。

なお本作は全国のレコード店およびオンラインショップにて販売される。

作品情報

GITANE LIVE DVD『MIRACULOUS ENCOUNTER』発売日：2026年3月18日価格：税込4,800円BITH-022収録ライブ：2025年8月2日東京・代官山 SPACE ODDプロフィールGITANE（ジターン）ヴォーカル Jun Elding（旧姓 森岡純）、ギター 本田毅、ベース 本田聡によるロックバンド。1999年に徳間ジャパンよりデビュー。本田兄弟による完成度の高いロックサウンドと、時にヘミングウェイのようだと評される歌詞世界が融合した楽曲で独自の音楽性を確立する。PCと生楽器を融合させた制作スタイルを早くから取り入れた先駆的存在としても知られる。【メンバー】＜JUN ELDING (エルディング純) 旧姓：森岡純＞1991年〜2007年、日本でシンガー、ソングライター、アーティストとして活動。2007年よりスウェーデン・ストックホルム在住。スウェーデンでもイベントにライブ出演等、不定期であるが音楽活動を続けている。＜TAKESHI HONDA (本田毅)＞1961年12月31日生､東京出身｡1986年｢PERSONZ｣のギタリストとしてメジャーデビュー｡その後6枚のアルバムと数々のライブを行う｡アルバム”DREAMERS ONLY”はオリコンアルバムチャート1位を獲得｡横浜アリーナ１万人ライブや､数回の武道館公演も大成功を収める｡エフェクターを駆使したその独自のギタースタイルで新時代のギターヒーローとして人気を得て､「エフェクターの魔術師」とも呼ばれる。1992年｢PERSONZ｣を脱退。脱退後、バンド｢Versus｣、｢GITANE｣、｢fringe tritone｣結成。他アーティストのプロデュース､レコーディング、ライブなどギタリストとして様々な活動を精力的に行う｡サポート歴は、氷室京介､安室奈美恵､INORAN､清木場俊介､他｡2002年｢PERSONZ｣にゲストギタリストとして復帰､その後アルバム､ツアーなど精力的に行う｡2015年6月｢PERSONZ｣24年ぶりの武道館公演を成功させる｡2019年｢PERSONZ｣結成35周年ツアー、｢GITANE｣20周年再結集ライブ参加。2024年「PERSONZ」結成40周年ツアー参加。本田毅オフィシャルサイトhttps://effectricguitar.com＜SATOSHI HONDA (本田聡)＞1965年10月20日生、東京出身。1989年「GD FLICKERS」のベーシストとしてVICTORよりメジャーデビュー。その後 Rittz(東芝EMI)、VERSUS、GITANE(徳間ジャパン)、buG、fringetritoneを経て、現在は自らが中心となって立ち上げたバンド『サトシホンダドットコム』にて活動中。https://satoshihonda.comベーシストでありながら、プレイングマネージャーとして自主レーベル「buG in the HEAD」の代表も務める。【Information】GITANE Official HP ( https://www.gitane.org/ )GITANE Facebook ( https://www.facebook.com/gitane.org/ )GITANE Instagram (https://www.instagram.com/1999gitane/）