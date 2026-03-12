東京ばな奈35周年のコラボイヤー第1弾として、「東京ばな奈」と「モンチッチ(Monchhichi)」がコラボレーション！

「東京ばな奈」カラーがかわいい「モンチッチ キーチェーン」が発売されます☆

東京ばな奈×モンチッチ コラボレーション

商品名・価格：

・東京ばな奈×モンチッチ キーチェーン 2,300円（税込）

・東京ばな奈×モンチッチ キーチェーンセット 3,300円（税込）

※セットは公式オンラインショップ「パクとモグ」限定販売

購入制限：ひとり各1点限り

公式通販の先行販売：発売日：2026年3月17日(火)10:00〜販売店：公式オンラインショップ「パクとモグ」発売日：2026年3月19日(木)〜販売店：東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)、銀のぶどう ‐SWEETS GATE TOKYO‐（JR東京駅 八重洲中央口改札内）1階

※予定数なくなり次第終了

※販売方法等は変更になる場合があります。最新情報は東京ばな奈ワールド公式ホームページにて確認してください

1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」

「みんなにワクワク楽しんでもらうこと」をモットーに、これまで187種類以上のスイーツが生み出されてきました。

累計販売数は20億個(※1)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして世界一(※2)の売上を達成するなど、世界中に愛されるお菓子へと成長しています。

※1：集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※2：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月〜12月に実施したカスタムリサーチによる

35周年は感謝の気持ちをこめて、驚きとワクワクを届けるコラボイヤーを開催。

記念すべき第一弾は世界30カ国以上で愛されている「モンチッチ（Monchhichi）」とのスペシャルコラボです☆

ブルーリボン＆スポンジカラーの毛並み！コラボ限定「モンチッチ」

まるで「東京ばな奈」のスポンジケーキのようなふわふわな毛並みの「モンチッチ」が、コラボ限定キーチェーンとして登場します。

東京ばな奈のトレードマークであるブルーリボンでおめかしした女の子の「モンチッチ」です。

さらに東京ばな奈柄のスタイを身につけて、おしゃぶりポーズもできる、とっても愛くるしい仕様！

コラボレーション感あふれる限定「モンチッチ」をバッグにつけて一緒にお出かけすれば旅のワクワクが広がりそうです。

東京ばな奈×モンチッチ キーチェーン

価格：2,300円（税込）

「東京ばな奈」のスポンジカラーのふわふわ毛並みがかわいい、限定「モンチッチ」

青いリボンや「東京ばな奈」柄のスタイがポイントです☆

ボールチェーン付きなので、カバンなどにぶら下げて一緒におでかけできます！

東京ばな奈×モンチッチ キーチェーンセット

価格：3,300円（税込）

公式オンラインショップ「パクとモグ」限定グッズが登場。

「モンチッチ キーチェーンセット」と「東京ばな奈」がセットになっています。

「モンチッチ」について

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売されました。

おしゃぶりポーズとそばかすがかわいらしいぬいぐるみ発のキャラクターです。

体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビの人形で、当時は全く新しい人形と言われ、発売当初に爆発的ブームを起こしました。

その翌年から輸出も行い世界中でモンチッチは人気者となり、その後もたくさんのファンに愛され続け2024年に誕生50周年を迎えました。

時代にあわせて変化をしながら、発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体が販売されています。

セキグチ

「愛と夢で世界を結ぶ」創業107年のぬいぐるみメーカー。

「モンチッチ」をはじめとするセキグチオリジナルキャラクターや、その他ライセンス契約によるキャラクターのぬいぐるみ・雑貨・ドール・オルゴール等を、ひとつひとつの商品に愛情をこめて企画製造販売をしています。

35周年を迎える「東京ばな奈」と老若男女問わず人気の「モンチッチ」、世界中から愛されている2つが夢のコラボレーション！

コラボ限定「東京ばな奈×モンチッチ キーチェーン」は、2026年3月17日(火)から公式オンラインショップ「パクとモグ」で先行販売、2026年3月19日(木)から「東京ばな奈s」と「銀のぶどう ‐SWEETS GATE TOKYO‐」の2店舗にて販売開始です。

© Sekiguchi

