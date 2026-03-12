Ｊリーグが三菱ＵＦＪ銀行とトップパートナー契約を締結…三菱ＵＦＪ銀行拠点とＪクラブの連携など３つの取り組みを実施へ

Ｊリーグは１２日、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）の連結子会社である三菱ＵＦＪ銀行と、トップパートナー契約を締結したことを発表した。

Ｊリーグは「６０クラブが、それぞれの地域で輝く」、「トップ層が、ナショナル（グローバル）コンテンツとして輝く」の２つの成長テーマを掲げ、世界水準のリーグを目指し、様々な改革を推し進めている。「世界が進むチカラになる。」というパーパス（存在意義）を掲げるＭＵＦＧは、Ｊリーグの理念と戦略に共感し、Ｊリーグとともに経済的価値創出、そしてスポーツの力を活用した社会的価値創出を目指して、パートナーシップ契約締結に至った。

Ｊリーグの野々村芳和チェアマンは「この度、日本を代表する企業のひとつである三菱ＵＦＪ銀行様との新たなパートナーシップを発表できることを大変嬉しく思います。３０年以上にわたり地域に根差したクラブづくりを進めてきたＪリーグにとって、全国に拠点を持つ三菱ＵＦＪ銀行様と共に地域社会の発展に取り組めることは、非常に大きな意義があります。各地域におけるＪクラブとの連携や、三菱ＵＦＪ銀行様のネットワークを活用した新たな取り組みなどを通じ、Ｊリーグ・Ｊクラブが地域で果たす役割をさらに広げるとともに、世界水準のリーグを目指す取り組みを一層前進させていきたいと考えています」とコメントした。

主な取り組みとして、以下の３点について明記された。

〈１〉全国の各地域における三菱ＵＦＪ銀行拠点とＪクラブの連携

「地場産業や地域物産情報の発信、ビジネス交流会や経営者向けセミナーの開催、スタジアム開発を含む地域プロジェクトにおける協働など、地域での取り組みを推進します」

〈２〉金融サービスを通じたＤＸの推進や、地域資金還流の仕組みづくり

「金融サービスにおけるＪリーグとの連携（特典付与を含む利用促進）や、地域を応援する気持ちを後押しする金融の仕組みの普及（ふるさと納税を含む様々な金融手法に関する情報提供や活用）を推進します」

〈３〉社会貢献・社会課題解決事業やサステナビリティ活動における協働

「地域の振興に繋がる各種施策はもちろん、金融経済教育の提供、気候変動に対する取り組みの支援、スポーツをする次世代のための環境や機会づくりなど、社会的価値の創造を推進します」

またトップパートナー契約締結とあわせて、Ｊリーグオールスターのプラチナパートナー契約も締結し、明治安田Ｊリーグ百年構想リーグに加え、２６―２７シーズン以降に関しても両者の関係性をさらに強化していくとした。