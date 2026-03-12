富山・滑川に40室の新拠点！R9 HOTELS GROUP「HOTEL R9 The Yard 滑川」2026年3月28日開業

この記事のポイント

「HOTEL R9 The Yard 滑川」は2026年3月28日に開業予定です。客室は全40室で、ダブル36室とツイン4室の構成です。北陸自動車道「滑川IC」から車で約6分の立地です。出張利用と週末の短期滞在を両立しやすいホテルです。

富山県滑川市に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 滑川」が2026年3月28日に開業します。

予約受付は2026年3月19日15時に始まる予定です。

R9 HOTELS GROUP「HOTEL R9 The Yard 滑川」

開業日：2026年3月28日予約開始：2026年3月19日 15:00所在地：富山県滑川市上小泉355-1客室数：40室（ダブル36室／ツイン4室）料金：ダブル 1名6,200円〜、2名8,700円〜アクセス：北陸自動車道「滑川IC」から車で約6分

R9 HOTELS GROUPは、独立客室型のコンテナホテルを全国で展開している宿泊ブランドです。

1棟ごとに区切られたつくりのため、落ち着いて過ごしやすいのが魅力です。

出張で使いやすい理由

滑川工業団地へ車で約10分とされ、平日の移動負担を抑えやすい立地です。

デスクワークしやすい客室レイアウトで、連泊時の作業時間も確保しやすいです。

週末の短期滞在にも便利

ほたるいかミュージアムや魚津水族館、ミラージュランドへ足をのばしやすいエリアです。

ビジネス利用だけでなく、1〜2泊の観光にも組み合わせやすいホテルです。

災害時のレスキューホテル機能

同シリーズは、災害時に避難所機能を担う「レスキューホテル」としての運用も想定されています。

滑川市との災害協定に基づき、平時と非常時の両面で地域を支える役割が期待されています。

出張と観光のどちらにも使いやすく、地域の備えにもつながる宿泊拠点です。

北陸道「滑川IC」から車で約6分というアクセスの良さは、移動時間を短くしたい出張時に心強いポイントです。

客室は40室あり、短期滞在から連泊まで予定に合わせて選びやすくなっています。

観光の拠点としても使いやすく、平時の使いやすさに加え、災害時の受け入れ機能を備えている点も特徴です。

R9 HOTELS GROUP「HOTEL R9 The Yard 滑川」の紹介でした。

よくある質問（FAQ）

Q1. 開業日はいつですか？

A1. 2026年3月28日に開業予定です。

Q2. 予約はいつからできますか？

A2. 2026年3月19日15時から予約開始予定です。

Q3. 客室数は何室ですか？

A3. 全40室で、ダブル36室とツイン4室です。

