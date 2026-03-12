浜田雅功、USJ人気キャラと2ショット 『プレバト!!』春の2大タイトル戦「USJ杯」開催【出演者一覧】
きょう12日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』（後7：00〜9：00）の2時間スペシャルでは、春の2大タイトル戦『USJ杯』を開催。スタジオにユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の人気キャラが登場する。
【番組カット】USJの人気キャラに笑顔を浮かべる夏井いつき先生
「水彩画コンクールUSJ杯」には、アート系査定の実力者8人が挑む。「水彩画」最高位の名人10段・辻元舞（※辻＝一点しんにょう）はUSJの元ダンサーだけに、絶対負けられない。過去にタイトル戦の優勝経験がある名人9段・HG(レイザーラモン)、5段・倉中るな、4段・アンミカ、3段・松田悟志も狙うは優勝のみ。さらに、初登場で一発特待生昇格を果たした特待生1級・平美乃理、前回3ランク昇格を果たした2級・真凛、今回が6年ぶりのコンクール出場となる2級・土屋アンナも、優勝の可能性は十分だ。
優勝作品は、野村重存先生も「感動。圧倒されました」「五感に直接刺さってくる構図」と思わず涙目になるほどの超傑作。優勝者は感極まって思わず涙…。
「俳句チャンピオン決定戦USJ杯」には、特別永世名人からタイトル戦初挑戦の特待生まで、経験値の異なる名人が挑む。25年ぶりに訪れたUSJで魔法使いになったりアトラクションではしゃいだり大満足の特別永世名人・梅沢富美男をはじめ、“絶叫系はNG”な永世名人・千原ジュニア、USJという非日常から日常をすくい取る永世名人・村上健志(フルーツポンチ)、USJにはわりと最近も行ったばかりと自信を見せる特待生1級・森迫永依、パーク内のスイーツ食べ歩きに夢中のスイーツ男子こと2級・的場浩司、今回がUSJ初体験の3級・蓮見翔（ダウ90000）、そしてタイトル戦初挑戦の5級・ふくらPという顔ぶれ。経験値は違えど全員、夏井いつき先生の信頼厚い実力者ばかりで、ふくらPも初めての永世名人との直接対決に気合十分。
出場者それぞれがパークを満喫するロケ映像に加え、スタジオに人気キャラも登場。MC・ダウンタウンの浜田雅功と共演する。
【出演者】
＜MC＞
浜田雅功
清水麻椰（MBSアナウンサー）
＜水彩画コンクール＞
辻元舞
HG（レイザーラモン）
倉中るな
アンミカ
松田悟志
平美乃理
土屋アンナ
真凛
＜俳句チャンピオン決定戦＞
梅沢富美男
千原ジュニア
村上健志（フルーツポンチ）
森迫永依
的場浩司
蓮見翔（ダウ90000）
ふくらP
＜専門家ゲスト＞
「水彩画」画家・野村重存
「俳句」俳人・夏井いつき
