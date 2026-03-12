“アレン様”ことタレント・アレンが11日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。自身にとってのパワースポットを明かした。

この日のテーマは「お金の新常識＆ウラ話SP」。パワースポットについて話が及ぶ中、アレンは「私も、つい先日も実際行ってきたんですけど、高知県の鳴無（おとなし）神社っていうところ、本当に凄くて、気が一気に変わるんですよ」と明かした。

「ここね、私、2023年とか2022年ぐらいから毎回行ってるんですけども、めちゃくちゃ強いです」と力を込めた。

この告白に、MCは明石家さんまが「例えばそういうふうになったの？」と質問すると、アレンは「本当に収入面とか仕事面も変わるよ」とニヤリ。

さんまが「前年の収入の何倍になった？」と追及すると、アレンは「収入は本当、1000倍とか」と明かし、スタジオは騒然。

さんまも「ウソや」と驚き。「ブラックマヨネーズ」吉田敬は「1万でも1000万ということや」と指摘すると、アレンは「はい」とうなづき、「イメージキャラクターとか、コンタクトとかの。それが決まると、契約金とかもドンと入るじゃないですか」とさらり。

これにはさんまも「急いで行かなければ」と返し、笑わせた。