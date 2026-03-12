『CENTRAL』入場無料エリアの内容公開｜4月3日〜5日開催の都市型音楽フェス

4月3日（金）〜5日（日）に横浜エリアで開催される都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL（セントラル）』）の入場無料エリア「CENTRAL FIELD」の内容が公開となった。音楽ライブと連動しながら、グルメ・お笑い・アーティストコラボフードなど、さまざまなコンテンツが展開される。

「CENTRAL FIELD」は、フェスや音楽を愛する人はもちろん、横浜を訪れる旅行者、そして地元・横浜で日々の暮らしを営むすべての人に、新たな都市型フェスの楽しさを知ってほしいという想いから生まれた入場無料エリア。

今回は、CENTRALに出演する豪華アーティスト10組(＝LOVE、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、モーニング娘。’26、amazarashi、ORANGE RANGE、結束バンド、凛として時雨、ちゃんみな、優里）の世界観をフード・ドリンクで表現した、「CENTRAL FIELD」限定のオリジナルメニューが登場。フェスの来場者はもちろん、観光客や地元住民も楽しめる特別メニューを揃えた。

併せて、全国各地から個性あふれる人気餃子が集結する「CENTRAL 餃子フェス」の開催も決定。東の聖地・宇都宮のシンプル王道餃子、地元・横浜の人気町中華のエスニック餃子、大阪の人気ラーメン店のシビ辛餃子、西の聖地・博多の名物ひと口餃子など、栃木県から福岡県まで全国各地から、見た目も楽しい様々にアレンジされた20種類の餃子が味わえる。

まさに人気アーティストが集結する『CENTRAL』にふさわしい“餃子の祭典”、それが「CENTRAL 餃子フェス」。キラキラに輝く美しい横浜港を眺めながら、ステキな音楽をバックに餃子を心ゆくまで堪能できる。

アーティストコラボフードまたは餃子を購入すると『CENTRAL』会場内のサントリーブースにてアルコール＆ノンアルコールが100円引きになるクーポン券をプレゼント。「CENTRAL FIELD」のフードエリアの営業時間は4月3日（金）12:00〜19:30、4月4日（土）11:00〜19:30、4月5日（日）11:00〜19:30の予定だ。

さらに4月4日には、CENTRAL FIELD（臨港パーク）の特設ステージにて「SMA 芸人ステージ」を開催。錦鯉、アキラ100％、マツモトクラブをはじめ、実力派から個性派まで多彩なSMA芸人6組の出演が決定した。

本ステージでは、一部手話通訳の実施や、ウィスパリングエリアを設けてより多くの方が“笑い”を共有できる環境づくりを目指す。

加えて、歌舞伎町を舞台に展開されるダンスサイファー＆バトルイベント「Kabukicho Street Cypher」が、特別に「CENTRAL FIELD」でも開催決定。会場ならではの雰囲気が楽しめる。

【入場無料エリア「CENTRAL FIELD」情報】

【会期】2026年4月3日（金）4日（土）5日（日）【会場】臨港パーク（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1）4月4日（金）12:00 開園 19:30 閉園4月5日（土）11:00 開園 19:30 閉園4月6日（日）11:00 開園 19:30 閉園※飲食以外の開始時間は各コンテンツによって異なるため、詳細はHPで確認可能https://central-fest.com/s/central/page/eventcentralfield_2026?ima=4521

【『CENTRAL』開催情報】

【公演名】CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026【会期】2026年4月3日（金）4日（土）5日（日）【会場】Kアリーナ横浜（〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2−14）横浜赤レンガ倉庫（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目1）KT Zepp Yokohama（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目3−6）臨港パーク（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1）

【主催】CENTRAL実行委員会【制作】株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

【特別協賛】サントリーグループ【協賛】ソニーフィナンシャルグループ株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社、東急株式会社【協力】イープラス【技術協力】ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社※NUROは「CENTRAL」の通信環境をサポート。

【公式ホームページ】https://central-fest.com/