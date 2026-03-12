L.L.Bean×bonjour records、別注レコードバッグを発売｜3月13日予約開始

「bonjour records（ボンジュールレコード）」は、アメリカのアウトドアブランド「L.L.Bean（エル・エル・ビーン）」との別注トートバッグの新色を、「bonjour records」代官山店および「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて2026年4月10日（金）に発売。発売に先立ち、3月13日 (金) に「J'aDoRe JUN ONLINE」にて予約受付を開始する。

新色は、1月に発売し好評を博したオレンジとチャコールグレーに続くラインアップとして、ヴィヴィッドなスカイブルーと、ベージュがかったくすみが特徴のダスティピンクの2色を展開。

「bonjour records」の別注ならではのポイントとして、通常のグローサリー・トートよりもコンパクトなサイズに設計されており、レコードバッグとしても使える仕様に。内側には小さなポケットを備え、ハンドルは肩掛けと手持ちのどちらにもバランスよく持てる長さに仕上げるなど、コンパクトながら使い勝手にもこだわっている。

L.L.Bean for bonjour records 2026 | Exclusive Record Tote Bag Vol.2

【発売情報】

予約開始日：2026年3月13日 (金) 予約ページ：https://www.junonline.jp/bonjour-records/product/bag/tote-bag/ZPX36030

発売日：2026年4月10日 (金)カラー：スカイブルー/ダスティピンクサイズ：フリー価格：6,600円（税込）

発売場所：bonjour records 代官山店J’aDoRe JUN ONLINE：https://www.junonline.jp/bonjour-records/