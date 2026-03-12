レアル・マドリードは11日、CLラウンド16・1stレグでマンチェスター・シティと対戦し、3-0の勝利を飾った。



本拠地サンティアゴ・ベルナベウで行われたこの試合、キリアン・ムバッペやジュード・ベリンガム、ロドリゴらが怪我でいないため、厳しい結果になることも懸念されていたレアルだったが、そんな不安を吹き飛ばしたのがキャプテンのフェデリコ・バルベルデだ。



21分にGKティボー・クルトワのロングボールを絶妙なトラップで抜け出すと、最後はGKジャンルイジ・ドンナルンマを交わしゴール。さらにバルベルデは27分と42分にもゴールを挙げ、ハットトリックを達成。攻撃陣が不安視されていたなか、レアルを救うヒーローとなった。





シティとの大一番でキャリア初となるハットトリックを達成したバルベルデは試合後、喜びを露わにしながらもチームメイトやスタッフ、ファンへの感謝を忘れなかった。「信じられない！こんな夜を夢見ていたよ。ポジティブな気持ちでいられる自信を与えてくれたチームメイト、そしていつも私たちを支えてくれるコーチングスタッフとファンの皆さんに感謝したい。厳しいシーズンだけど、彼らはいつも私たちを支えてくれる。本当に感謝している」（スペイン『as』より）さらにキャリア最高の試合になったかを聞かれた同選手は「そうだ、間違いなく。特に得点に関してはね」とコメント。さらに「今日は本当に楽しかった。こんなに楽しめたのは久しぶりだ。チームの勝利に満足している、嬉しい」と語っている。指揮官の交代や主力選手の怪我などネガティブな話題も今シーズンのレアルには多かったが、シティ戦の快勝はチームにいい影響を与えることは間違いないだろう。