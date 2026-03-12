【あす13日開幕】ひらパー×『ひみつのアイプリ』スペシャルデザインカード登場 アトラクションも限定ボイスに【詳細】
ひらかたパーク（大阪府枚方市）で、アミューズメントゲームやテレビアニメで人気の『ひみつのアイプリ』とのコラボレーションイベント「『ひみつのアイプリ』×ひらかたパーク 遊園地でワクワク体験！」が、あす13日からスタートする。
【画像多数】ひらパー×ひみつのアイプリ スペシャルデザインアイプリカードなど
春休みからゴールデンウィークにかけて、アイプリたちと特別な春のひとときを過ごせる、ワクワクいっぱいのイベント。ひらパー限定のオリジナルグッズやコラボメニューの販売や、アトラクションでの特別なボイス演出など、遊園地ならではの「体験」を届ける。
東京ジョイポリス、JR東海との3社同時開催となり、連動施策として、オリジナルポストカードの配布や、JR東海の新幹線車内限定でボイスドラマの配信も楽しめる。
■『ひみつのアイプリ』×ひらかたパーク 遊園地でワクワク体験！
【期間】2026年3月13日（金）〜5月10日（日）※休園日あり
【時間】10:00〜17:00
【場所】ひらかたパーク園内
・ひらかたパークオリジナルのキービジュアル
東京ジョイポリス、JR東海との開催を記念し、それぞれの会場で異なるビジュアルを紹介。ひらかたパークでは、ここでしか見られないイラストの等身大パネルが園内に登場する。
・アトラクションで限定ボイス
パチャンガ、ラウディ、レッドファルコンの3機種で、アイプリのキャラクターたちが、各アトラクションの魅力と乗車時の注意事項を案内。遊園地のアトラクションを楽しみながら、アイプリの世界に浸ることができる。
・限定オリジナルグッズ、スペシャルデザインアイプリカードのプレゼント
ひらかたパーク限定仕様のキャラクターを使用したアクリルスタンドや缶バッジをはじめ、アイプリたちの愛らしいミニキャラのスタンプを販売。園内のショップ「ウィザードヴィレッジ」でオリジナルグッズを税込1500円以上購入者に、スペシャルデザインアイプリカードをプレゼント。
アクリルスタンド（全8種）各1650円
缶バッジ 600円
OSMO（全16種）1100円
・重ね押しスタンプラリー
園内を巡り、各ポイントでスタンプを集める。すべて集めると、カードが完成。
※専用カードの購入が必要
【商品名】重ね押しポストカード
【価格】550円
・オリジナルポストカードプレゼント
ショップで声をかけると、ジョイポリスデザインのポストカードを進呈。また、ジョイポリスでもらえるひらかたパークデザインのポストカードと合わせて2種をそろえると、イベント限定のオリジナル台紙をプレゼント。
・特別な限定メニューが登場
各キャラクターのカラーや世界観をイメージした、見た目の華やかさとともに、さわやかな味わいのドリンクをラインアップ。また、「ディッピンドッツ・アイスクリーム」のクッキー＆クリーム味に、8種類のキャラクターの中からイラストを選べるスペシャルなアイスも登場。コラボメニュー1点のご購入につき、全8種のデザインからランダムで限定オリジナルコースターをプレゼント。
【販売場所】ディッピンドッツ・アイスクリーム
【販売時間】10:00〜17:00
【価格】ドリンク：各900円、アイス：各900円 ※価格は税込み
（C）TーARTS / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会
