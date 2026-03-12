中尾明慶、眠れなかった当時“役立った”無印良品の商品明かす「つらい人、マジおすすめ」
俳優の中尾明慶（37）が、12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。銀座の無印良品を訪れた「超デカい無印良品でビビるほど爆買いしてきた」動画を公開し、けがをした際に出会ったある商品について語った。
【画像】中尾明慶がオススメした無印良品の人気商品
「家具／収納用具／寝具／カーテン」のフロアに。クッションを発見し「あーこれ！これのちょっと似たやつで…ビーズクッションなんだけど」と商品を紹介。「7〜8年前なんだけど、腕を折っちゃったことがあって手術したのね」と語り、手術後に脇から腕が少し動くだけで「結構痛いのよ」「ベッドで寝られなくて」と振り返り。「なんかいいのないかなって、無印良品さんのこのビーズクッションで1ヶ月ぐらい寝てた」と、無印良品の商品「体にフィットするソファ」について語った。
当時について「こうやってこうやって三角巾したまま…これが一番いいよ」と、体勢も再現。「腕折った人でベッドで寝るのつらい人、マジ無印良品さんのこれおすすめ」と興奮気味に伝えた。
