◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 メキシコ１―９イタリア（１１日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

主将のジャッジ（ヤンキース）、スキーンズ（パイレーツ）らを擁し、史上最強と言われる米国代表の運命が決まるＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組の最終戦が１１日（日本時間１２日）、行われ、大勝のイタリアが４戦全勝で１位突破を決めた。米国は“他力”で２位突破が決定。前回２３年大会４強のメキシコは２勝２敗となり、１次Ｒで姿を消した。

ヒル監督は試合後の会見で「我々は優勝の夢を追いかけるだけのいい選手をそろえていたが、今日はそれがかなわなかった。しっかり取り組み、いい準備はしたが、今のイタリアは絶好調だった。やる気の問題ではない。この敗退は失敗ではない。米国ははるかに強力なチームだった。イタリアは侮れないチーム。正直、こんなに点を取られるとは思わなかったが、彼らの調子がよく、結局大差がついてしまった。最後まで戦った選手を誇りに思います。この先、３年後（のＷＢＣの時）に監督をやっているかどうかは分かりません。でも、このように戦い続ければ、いつかＷＢＣで優勝する日が来ると選手に伝えました。続投の意欲？ １００％あります。チャンスをもらえれば、人生最大の挑戦になるでしょう。喜んで引き受けますし、もう明日から何ができるか考えて働き始めます」と前を向いた。

２３年ＷＢＣの準決勝では侍ジャパンに９回逆転サヨナラ負けを喫したメキシコ。前回大会の雪辱を狙った今大会もアロザレーナ（マリナーズ）、カーク（ブルージェイズ）らを擁し、１次Ｒの米国戦では３―５と接戦を演じたが、この日はイタリアの勢いに大敗を喫した。４番パスクアンティノ（ロイヤルズ）にはＷＢＣ史上初となる１試合３発を献上する屈辱。計４被弾と大一番で投手陣が１０安打９失点と崩壊した。８点ビハインドの９回には守護神ムニョス（マリナーズ）を投入したが、流れは最後まで取り戻せず、最後は９回２死二塁でアロザレーナが三ゴロに倒れた。